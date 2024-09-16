На Киевщине горит лесная подстилка: в КГГА предупреждают об ухудшении качества воздуха

В Киевской области 16 сентября загорелась лесная подстилка в Вышгородском районе. Киевлян предупреждают о возможном задымлении в нескольких районах.

Источник: ГСЧС Киевщины, КГГА

Детали: По данным спасателей, горит лесная подстилка, общей площадью 10 га в селах Нижняя Дубечня и Лебедевка, Пирновской территориальной общины.

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Работы по ликвидации пожара продолжаются.

Департамент муниципальной безопасности КГГА предупредил о возможном задымлении в Оболонском, Подольском и Святошинском районах столицы.

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Дословно: "Специалисты советуют придерживаться советов в случае задымленности: