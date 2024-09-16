На Киевщине горит лесная подстилка: в КГГА предупреждают об ухудшении качества воздуха
Понедельник, 16 сентября 2024, 21:18
В Киевской области 16 сентября загорелась лесная подстилка в Вышгородском районе. Киевлян предупреждают о возможном задымлении в нескольких районах.
Источник: ГСЧС Киевщины, КГГА
Детали: По данным спасателей, горит лесная подстилка, общей площадью 10 га в селах Нижняя Дубечня и Лебедевка, Пирновской территориальной общины.
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Работы по ликвидации пожара продолжаются.
Департамент муниципальной безопасности КГГА предупредил о возможном задымлении в Оболонском, Подольском и Святошинском районах столицы.
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Дословно: "Специалисты советуют придерживаться советов в случае задымленности:
- ограничить пребывание на открытом воздухе. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
- держать окна закрытыми;
- по возможности включить кондиционирование и очистку воздуха;
- проводить влажную уборку, полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха;
- увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых. Для возмещения потери солей и микроэлементов рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, кисломолочные напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли".