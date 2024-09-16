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У кількох областях оголошена повітряна тривога через "Шахеди"

Тетяна ОлійникПонеділок, 16 вересня 2024, 22:10
У кількох областях оголошена повітряна тривога через Шахеди
Фото - Getty Images

Увечері понеділка російські війська запустили ударні безпілотники на територію України.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: О 20:16 повідомили, що "Шахеди" на Сумщині прямують курсом на Харківщину.

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О 21:47 з'явилась інформація про "Шахеди" на Сумщині курсом на Чернігівщину.

О 22:33 стало відомо про групу "Шахедів" на Сумщині, які продовжують рух в напрямку Чернігівщини та групу "Шахедів" на Полтавщині, що  продовжують рух в напрямку Київщини.

Шахедповітряна тривога
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