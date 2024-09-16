У кількох областях оголошена повітряна тривога через "Шахеди"
Понеділок, 16 вересня 2024, 22:10
Увечері понеділка російські війська запустили ударні безпілотники на територію України.
Джерело: Повітряні сили
Деталі: О 20:16 повідомили, що "Шахеди" на Сумщині прямують курсом на Харківщину.
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О 21:47 з'явилась інформація про "Шахеди" на Сумщині курсом на Чернігівщину.
О 22:33 стало відомо про групу "Шахедів" на Сумщині, які продовжують рух в напрямку Чернігівщини та групу "Шахедів" на Полтавщині, що продовжують рух в напрямку Київщини.