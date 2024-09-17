Вражеские "Шахеды" с вечера до утра атаковали регионы Украины
Вечером понедельника российские войска запустили ударные беспилотники на территорию Украины.
Источник: Воздушные силы
Детали: В 20:16 сообщили, что "Шахеды" на Сумщине направляются курсом на Харьковщину.
В 21:47 появилась информация о "Шахедах" на Сумщине курсом на Черниговщину.
В 22:33 стало известно о группе "Шахедов" на Сумщине, которые продолжают движение в направлении Черниговщины и группу "Шахедов" на Полтавщине, продолжающих движение в направлении Киевщины.
Дословно ВС в 00:27: "Группа "Шахедов" на Киевщине курсом на Бровары!
Группа "Шахедов" на Сумщине курсом на Киевщину!"
00:32: ""Шахед" на Киев со стороны Борисполя".
1:29: "Группа „Шахедов" на Херсонщине! Курс северо-западный в направлении Вознесенска".
2:15: ""Шахеды" продолжают движение на Николаевщине! Курс северо-западный".
3:03: "Группа ударных БпЛА на северо-восток от Николаева! Курс - Николаев!
Группа ударных БпЛА на Херсонщине! Курс на юго-запад".
3:32: ""Шахеды" на Херсон".
4:50: "Группа "Шахедов" на Сумщине курсом на Полтавщину".
4:59: "Группа "Шахедов" на Херсонщине курсом на северо-восток".
Обновлено: В 6:40 объявили отбои воздушной тревоги в областях.