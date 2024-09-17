Ворожі "Шахеди" з вечора до ранку атакували регіони України

Увечері понеділка російські війська запустили ударні безпілотники на територію України.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: О 20:16 повідомили, що "Шахеди" на Сумщині прямують курсом на Харківщину.

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О 21:47 з'явилась інформація про "Шахеди" на Сумщині курсом на Чернігівщину.

О 22:33 стало відомо про групу "Шахедів" на Сумщині, які продовжують рух в напрямку Чернігівщини та групу "Шахедів" на Полтавщині, що продовжують рух в напрямку Київщини.

Дослівно ПС о 00:27: "Група "Шахедів" на Київщині курсом на Бровари!

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Група "Шахедів" на Сумщині курсом на Київщину!"

00:32: ""Шахед" на Київ зі сторони Борисполя".

1:29: "Група "Шахедів" на Херсонщині! Курс північно-західний в напрямку Вознесенська".

2:15: ""Шахеди" продовжують рух на Миколаївщині! Курс північно-західний".

3:03: "Група ударних БпЛА на північний схід від Миколаєва! Курс - Миколаїв!

Група ударних БпЛА на Херсонщині! Курс на південний-захід".

3:32: ""Шахеди" на Херсон".

4:50: "Група "Шахедів" на Сумщині курсом на Полтавщину".



4:59: "Група "Шахедів" на Херсонщині курсом на північний-схід".

Оновлено: О 6:40 оголосили відбої повітряної тривоги в областях.