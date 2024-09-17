Ворожі "Шахеди" з вечора до ранку атакували регіони України
Вівторок, 17 вересня 2024, 04:50
Увечері понеділка російські війська запустили ударні безпілотники на територію України.
Джерело: Повітряні сили
Деталі: О 20:16 повідомили, що "Шахеди" на Сумщині прямують курсом на Харківщину.
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О 21:47 з'явилась інформація про "Шахеди" на Сумщині курсом на Чернігівщину.
О 22:33 стало відомо про групу "Шахедів" на Сумщині, які продовжують рух в напрямку Чернігівщини та групу "Шахедів" на Полтавщині, що продовжують рух в напрямку Київщини.
Дослівно ПС о 00:27: "Група "Шахедів" на Київщині курсом на Бровари!
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Група "Шахедів" на Сумщині курсом на Київщину!"
00:32: ""Шахед" на Київ зі сторони Борисполя".
1:29: "Група "Шахедів" на Херсонщині! Курс північно-західний в напрямку Вознесенська".
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