Журналісти викрили агенцію-підрядника Кремля із дезінформації, що дискредитує Україну

Журналісти дослідили, що російська "Агенція соціального дизайну", яка позиціонує себе як організація, що займається медійним супроводом, насправді використовує дезінформацію для дискредитації України та просуває інтереси Росії.

Джерело: розслідування Sueddeutsche Zeitung та телеканалів NDR і WDR, проєкт "Схеми" від "Радіо свобода"

Деталі: З оприлюднених документів випливає, що російські аналітики "АСД" ретельно досліджують інформаційне поле України, виявляють чутливі теми та використовують їх для поляризації суспільства. Агенцією керує російський політтехнолог Ілля Гамбашидзе.

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Серед тем, наприклад, мобілізація, втрати на полі бою, обмеження свободи слова під час воєнного стану, зниження військової допомоги, корупція та контрнаступ.

Використовують для розколу суспільства й непрості взаємовідносини президента Володимира Зеленського з його попередником Петром Порошенком, мером Києва Віталієм Кличком, а також колишнім головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

Зокрема медійники виявили процес створення фейку з документом нібито українського Міністерства оборони: розпорядження до голів підрозділів та відомств ЗСУ не підтверджувати "інформацію про перебування військовополонених для обміну на борту" Іл-76, що розбився у Бєлгородській області Росії у січні 2024 року. Мета цього фейку, згідно з супровідними документами, – звинуватити українське військове керівництво у цензурі та приховуванні правди про катастрофу.

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Також у "реєстрі фейків та допреальності" є підробка наказу нібито головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про прирівнювання здачі в полон військовослужбовцями до державної зради. Мета цього фейку, як йдеться в описі завдання російської агенції – "дискредитація військово-політичного керівництва України та деморалізація ЗСУ".

Згідно з документами витоку, політтехнологи Гамбашидзе стоять й за запуском, й за розкруткою "політичного руху" прокремлівського політика Віктора Медведчука – "Другая Украина".

Про створення цього "руху" колишній голова політради забороненої в Україні партії "Опозиційна платформа за життя" або ОПЗЖ, обвинувачений у державній зраді Віктор Медведчук заявив у січні 2023 року.

Медведчука там пропонують позиціонувати як "послідовного борця за мирне майбутнє України", який "розповідає про переваги початку мирного діалогу як про альтернативу можливої ядерної війни" і доносить тези про те, що "Україну мають припинити використовувати як полігон для випробувань західної зброї".

"АСД" ретельно фіксує діяльність своїх ботів, які залишають коментарі під дописами українських державних установ, правоохоронних органів, політичних діячів та українських медіа. За інформацією документа "Статистика работы Центра С" з витоку "АСД", з січня по квітень 2024 команда опублікувала майже 34 млн коментарів.

Згідно з документами з витоку "АСД", члени команди створюють та тиражують у соцмережах стилізовані під матеріали західних медіа сфабриковані відеосюжети, спрямовані проти України.

Крім того, в "АСД" займаються створенням мемів, один із них, із зображенням Володимира Зеленського, поширив у соцмережі Х Ілон Маск.

Також, згідно з отриманими журналістами документами, в "АСД" намагалися впливати і на парламентські вибори в ЄС, що відбувалися в червні 2024 року. Вони мали допомагати правим силам, які мали б просувати проросійські наративи.