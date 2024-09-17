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Журналисты разоблачили агентство-подрядчика Кремля по дезинформации, которое дискредитирует Украину

Татьяна ОлейникВторник, 17 сентября 2024, 00:08
Журналисты разоблачили агентство-подрядчика Кремля по дезинформации, которое дискредитирует Украину
Фото - «Схемы», «Радио свобода»

Журналисты исследовали, что российское "Агентство социального дизайна", которое позиционирует себя как организация, занимающаяся медийным сопровождением, на самом деле использует дезинформацию для дискредитации Украины и продвигает интересы России.

Источник: расследование Sueddeutsche Zeitung и телеканалов NDR и WDR, проект "Схемы" от "Радио свобода"

Детали: Из обнародованных документов следует, что российские аналитики "АСД" тщательно исследуют информационное поле Украины, выявляют чувствительные темы и используют их для поляризации общества. Агентством руководит российский политтехнолог Илья Гамбашидзе.

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Среди тем, например, мобилизация, потери на поле боя, ограничение свободы слова во время военного положения, снижение военной помощи, коррупция и контрнаступление.

Используют для раскола общества и непростые взаимоотношения президента Владимира Зеленского с его предшественником Петром Порошенко, мэром Киева Виталием Кличко, а также бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

В частности, медийщики обнаружили процесс создания фейка с документом якобы украинского Министерства обороны: распоряжение к главам подразделений и ведомств ВСУ не подтверждать "информацию о пребывании военнопленных для обмена на борту" Ил-76, разбившегося в Белгородской области России в январе 2024 года. Цель этого фейка, согласно сопроводительным документам, - обвинить украинское военное руководство в цензуре и сокрытии правды о катастрофе.

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Также в "реестре фейков и допреальности" есть подделка приказа якобы главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о приравнивании сдачи в плен военнослужащими к государственной измене. Цель этого фейка, как говорится в описании задачи российского агентства - "дискредитация военно-политического руководства Украины и деморализация ВСУ".

Согласно документам утечки, политтехнологи Гамбашидзе стоят и за запуском, и за раскруткой "политического движения" прокремлевского политика Виктора Медведчука - "Другая Украина".

О создании этого "движения" бывший председатель политсовета запрещенной в Украине партии "Оппозиционная платформа за жизнь" или ОПЗЖ, обвиняемый в государственной измене Виктор Медведчук заявил в январе 2023 года.

Медведчука там предлагают позиционировать как "последовательного борца за мирное будущее Украины", который "рассказывает о преимуществах начала мирного диалога как об альтернативе возможной ядерной войны" и доносит тезисы о том, что "Украину должны прекратить использовать как полигон для испытаний западного оружия".

"АСД" тщательно фиксирует деятельность своих ботов, которые оставляют комментарии под сообщениями украинских государственных учреждений, правоохранительных органов, политических деятелей и украинских медиа. По информации документа "Статистика работы Центра С" из утечки "АСД", с января по апрель 2024 года команда опубликовала почти 34 млн комментариев.

Согласно документам из утечки "АСД", члены команды создают и тиражируют в соцсетях стилизованные под материалы западных медиа сфабрикованные видеосюжеты, направленные против Украины.

Кроме того, в "АСД" занимаются созданием мемов, один из них изображением Владимира Зеленского распространил в соцсети Х Илон Маск.

Также, согласно полученным журналистами документам, в "АСД" пытались влиять и на парламентские выборы в ЕС, которые проходили в июне 2024 года. Они должны были помогать правым силам, которые должны были бы продвигать пророссийские нарративы.

СМИ
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