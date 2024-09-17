Найбільше бойових зіткнень на Покровському і Курахівському напрямках – Генштаб

Минулої доби на фронті відбулося 153 бойових зіткнення, найбільше з них – на Покровському і Курахівському напрямках.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: Загалом від початку цієї доби відбулося 153 бойових зіткнення.

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На Харківському напрямку ворог двічі атакував оборонні рубежі українських воїнів неподалік Вовчанська.

На Куп’янському напрямку противник 10 разів проводив штурми у районах Новоосинового, Синьківки та Лозової. Українські захисники відбили шість атак, ще чотири – наразі тривають.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 21 раз атакували позиції українців неподалік Греківки, Дружелюбівки, Макіївки, Невського, Новосадового, Лозової, Білогорівки та у Серебрянському лісі. Нині точиться чотири бої.

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На Сіверському напрямку ворог наступав у районах Івано-Дар’ївки та Переїзного. Оборонці української землі зупинили три атаки росіян.

На Краматорському напрямку триває одне боєзіткнення поблизу Васюківки, а п’ять ворожих атак вже відбито нашими захисниками.

На Торецькому напрямку росіяни 16 разів атакували Сили оборони біля Неліпівки, Дружби, Торецька та Залізного. Українські воїни зупинили 13 ворожих атак, три атаки продовжуються.

На Покровському напрямку від початку цієї доби окупанти 40 разів намагалися прорвати українську оборону неподалік населених пунктів Воздвиженка, Гродівка, Новогродівка, Маринівка та Красний Яр. Два боєзіткнення досі тривають.

Дослівно: "Противник зазнає значних втрат – сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 188 окупантів, 74 з них – безповоротно. Також знищено бойову броньовану машину та три автомобіля. Крім цього, пошкоджено БМП та автомобіль противника".

Деталі: На Курахівському напрямку ворог також активний – 42 рази атакував наші позиції поблизу Українська, Цукуриного, Желанного Першого, Георгіївки, Костянтинівки та Катеринівки. За уточненою інформацією, чотири бої продовжуються.

На Времівському напрямку загарбники здійснили наступальні дії неподалік Вугледара, Катеринівки, Водяного та Костянтинівки. Під час трьох боєзіткнень – зазнали невдачі, чотири штурми досі продовжуються.

На Оріхівському напрямку була одна безуспішна спроба ворога противника просунутись у напрямку українських позицій неподалік Роботиного.

На Придніпровському напрямку російські загарбники п’ять разів безрезультатно намагалися витіснити з позицій українські підрозділи.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.