Больше всего боевых столкновений на Покровском и Кураховском направлениях – Генштаб

За прошедшие сутки на фронте произошло 153 боевых столкновения, больше всего из них - на Покровском и Кураховском направлениях.

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ

Детали: Всего с начала этих суток произошло 153 боевых столкновения.

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На Харьковском направлении враг дважды атаковал оборонительные рубежи украинских воинов неподалеку Волчанска.

На Купянском направлении противник 10 раз проводил штурмы в районах Новоосиново, Синьковки и Лозовой. Украинские защитники отбили шесть атак, еще четыре - пока продолжаются.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 21 раз атаковали позиции украинцев неподалеку Грековки, Дружелюбовки, Макеевки, Невского, Новосадового, Лозовой, Белогоровки и в Серебрянском лесу. Сейчас идет четыре боя.

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На Северском направлении враг наступал в районах Ивано-Дарьевки и Переездного. Защитники украинской земли остановили три атаки россиян.

На Краматорском направлении продолжается одно боестолкновение вблизи Васюковки, а пять вражеских атак уже отражены нашими защитниками.

На Торецком направлении россияне 16 раз атаковали Силы обороны у Нелиповки, Дружбы, Торецка и Железного. Украинские воины остановили 13 вражеских атак, три атаки продолжаются.

На Покровском направлении с начала этих суток оккупанты 40 раз пытались прорвать украинскую оборону неподалеку населенных пунктов Воздвиженка, Гродовка, Новогродовка, Мариновка и Красный Яр. Два боестолкновения до сих пор продолжаются.

Дословно: "Противник несет значительные потери - сегодня на этом направлении было обезврежено 188 оккупантов, 74 из них - безвозвратно. Также уничтожена боевая бронированная машина и три автомобиля. Кроме этого, повреждены БМП и автомобиль противника".

Детали: На Кураховском направлении враг также активен - 42 раза атаковал наши позиции вблизи Украинского, Цукурино, Желанного Первого, Георгиевки, Константиновки и Катериновки. По уточненной информации, четыре боя продолжаются.

На Времовском направлении захватчики осуществили наступательные действия неподалеку Угледара, Катериновки, Водяного и Константиновки. Во время трех боестолкновений - потерпели неудачу, четыре штурма до сих пор продолжаются.

На Ореховском направлении была одна безуспешная попытка врага противника продвинуться в направлении украинских позиций неподалеку Роботино.

На Приднепровском направлении российские захватчики пять раз безрезультатно пытались вытеснить с позиций украинские подразделения.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.