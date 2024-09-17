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ЗМІ: Спецпризначенці ГУР атакували російську базу безпілотників у Сирії

Ольга Глущенко Вівторок, 17 вересня 2024, 02:54
ЗМІ: Спецпризначенці ГУР атакували російську базу безпілотників у Сирії
скриншот відео

Спецпризначенці Головного управління розвідки Міноборони України з групи "Хімік" у неділю, 15 вересня, атакували російську військову базу в Сирії.

Джерело: Kyiv Post із посиланням на джерело у воєнній розвідці

Деталі: За даними видання, операція відбулася на південно-східних околицях Алеппо

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На вказаній базі російські війська виготовляли і тестували ударні БпЛА.

Крім того, атаковану базу росіяни використовували для виготовлення "камуфльованих саморобних вибухових пристроїв", бойові частини яких зберігалися на позиції, яку атакували спецпризначенці ГУР.

На відео, знятому розвідником, видно символіку української воєнної розвідки неподалік російської бази.

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Невдовзі на російському об’єкті стається вибух з подальшою детонацією боєкомплекту. Також на відео видно вибухівку, яка була попередньо закладена у приміщенні бази.

СиріяРосіябезпілотникирозвідка
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