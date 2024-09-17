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Наче на початку серпня – погода у Києві побила черговий рекорд

Ірина БалачукВівторок, 17 вересня 2024, 11:58
Наче на початку серпня – погода у Києві побила черговий рекорд
Фото з сайту КМДА

У столиці зафіксували черговий температурний рекорд – день 16 вересня виявився найтеплішим на цю дату за останні  69 років.

Джерело: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського у Facebook

Дослівно обсерваторія: "За даними спостережень метеостанції… 16 вересня у Києві мінімальна температура повітря виявилась найвищою для цього дня, адже вона не опустилася нижче 17,5°С. Попереднє рекордне значення 1955 року перевищено на 0,9°С".

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Деталі: Зазначається, що за кліматичною нормою така температура повітря відповідає початку серпня.

погода
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