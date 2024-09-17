Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Український експорт: вікно відкривається?

Как в начале августа – погода в Киеве побила очередной рекорд 

Ирина БалачукВторник, 17 сентября 2024, 11:58
Как в начале августа – погода в Киеве побила очередной рекорд 
Фото с сайта КГГА

В столице зафиксировали очередной температурный рекорд – день 16 сентября оказался самым теплым на эту дату за последние 69 лет.

Источник: Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского в Facebook

Дословно обсерватория: "По данным наблюдений метеостанции... 16 сентября в Киеве минимальная температура воздуха оказалась самой высокой для этого дня, ведь она не опустилась ниже 17,5°С. Предыдущее рекордное значение 1955 года превышено на 0,9°С".

Реклама:

Детали: Отмечается, что по климатической норме такая температура воздуха соответствует началу августа.

погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видео, фото, обновленоРоссияне попали в многоэтажку в Харькове, есть раненые

В Киеве снова ухудшился воздух

футзалУкраина вышла в плей-офф ЧМ-2024

фотоНочная атака на склад боеприпасов в Краснодарском крае: появился спутниковый снимок

инфографика"Украинская правда" самая популярная среди новостных сайтов - исследование

Украина собрала доказательства российской атаки на гуманитарную миссию Красного Креста на Донетчине

Все новости...
погода
Сухо и тепло в большинстве регионов: синоптики дали прогноз на 17 сентября
В воскресенье половину Украины зальет дождями
В субботу сильные дожди пройдут в Карпатах и на Закарпатье: синоптики объявили IІ уровень опасности
Последние новости
03:47
обновляетсяВражеские "Шахеды" залетели с севера и юга
03:18
В Харькове и Хмельницкой области были слышны взрывы
02:17
DeepState: Силы обороны восстановили позиции в Донецкой области и продвинулись в Курской области
02:00
баскетболИгрок сборной Украины продолжит карьеру в команде NCAA
01:45
В Киевской области работает ПВО
01:27
AP: Зеленский в США посетит завод по производству 155-мм артснарядов
00:42
В Изюмском районе Харьковщины из-за вражеского удара горят два частных дома
00:09
видео, фото, обновленоРоссияне попали в многоэтажку в Харькове, есть раненые
23:59
Россияне атаковали "Шахедами" энергообъекты на Сумщине
23:49
На Покровском направлении за день обезврежено 460 оккупантов – Генштаб
Все новости...
Реклама:
Реклама: