Как в начале августа – погода в Киеве побила очередной рекорд 

В столице зафиксировали очередной температурный рекорд – день 16 сентября оказался самым теплым на эту дату за последние 69 лет.

Источник: Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского в Facebook

Дословно обсерватория: "По данным наблюдений метеостанции... 16 сентября в Киеве минимальная температура воздуха оказалась самой высокой для этого дня, ведь она не опустилась ниже 17,5°С. Предыдущее рекордное значение 1955 года превышено на 0,9°С".

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Детали: Отмечается, что по климатической норме такая температура воздуха соответствует началу августа.