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Трамп вважає, що зможе "прекрасно порозумітися" з Китаєм та Росією, якщо стане президентом 

Уляна Кричковська, Ірина БалачукВівторок, 17 вересня 2024, 12:58
Трамп вважає, що зможе прекрасно порозумітися з Китаєм та Росією, якщо стане президентом 
Дональд Трамп. Фото з Facebook

45-й президент США та кандидат від Республіканської партії на наступних виборах Дональд Трамп переконаний, що зможе "добре поладити" з Росією та Китаєм, якщо стане президентом.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв'ю Трампа блогеру і криптовалютнику Фаруку Сармаду на платформі Х (Twitter)

Пряма мова кандидата в президенти: "Я не знаю, чи вороги вони. Я думаю, ми прекрасно порозуміємося з Китаєм. Я думаю, ми чудово порозуміємося з Росією".

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Деталі: Також він додав, що хоче завершення російсько-української війни "якомога скоріше", та висловив бажання, щоб "Росія врегулювала цю ситуацію".

Передісторія:

  • Трамп на дебатах із віцепрезиденткою Камалою Гарріс ухилився від відповіді, чи хоче він перемоги України у війні, повторюючи лише, що "хоче припинити війну", та стверджуючи, що реальні людські втрати у ній нібито сягають мільйонів.
  • Гарріс своєю чергою заявила, що якби останні роки президентом був він, а не Джо Байден, це стало би катастрофою для України та Східної Європи.

Читайте також: Трамп знімає санкції? Чи дійсно кандидат у президенти США планує послаблення обмежень проти РФ

ТрампРосіяКитай
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