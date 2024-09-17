Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Український експорт: вікно відкривається?

Трамп считает, что сможет "прекрасно поладить" с Китаем и Россией, если станет президентом 

Уляна Кричковская, Ирина БалачукВторник, 17 сентября 2024, 12:58
Трамп считает, что сможет прекрасно поладить с Китаем и Россией, если станет президентом 
Дональд Трамп. Фото из Facebook

45-й президент США и кандидат от Республиканской партии на следующих выборах Дональд Трамп убежден, что сможет "хорошо поладить" с Россией и Китаем, если станет президентом.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью Трампа блогеру и криптовалютнику Фаруку Сармаду на платформе Х (Twitter)

Прямая речь кандидата в президенты: "Я не знаю, враги ли они. Я думаю, мы прекрасно поладим с Китаем. Я думаю, мы прекрасно поладим с Россией".

Реклама:

Детали: Также он добавил, что хочет завершения российско-украинской войны "как можно скорее", и выразил желание, чтобы "Россия урегулировала эту ситуацию".

Предыстория:

  • Трамп на дебатах с вице-президентом Камалой Харрис уклонился от ответа, хочет ли он победы Украины в войне, повторяя лишь, что "хочет прекратить войну", и утверждая, что реальные человеческие потери в ней якобы достигают миллионов.
  • Харрис в свою очередь заявила, что если бы последние годы президентом был он, а не Джо Байден, это стало бы катастрофой для Украины и Восточной Европы.

Читайте также: Трамп снимает санкции? Действительно ли кандидат в президенты США планирует ослабление ограничений против РФ

ТрампРосcияКитай
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ Иране на параде показали модернизированный "Шахед-136B"

видео, фото, обновленоРоссияне попали в многоэтажку в Харькове, есть раненые

В Киеве снова ухудшился воздух

футзалУкраина вышла в плей-офф ЧМ-2024

фотоНочная атака на склад боеприпасов в Краснодарском крае: появился спутниковый снимок

инфографика"Украинская правда" самая популярная среди новостных сайтов - исследование

Все новости...
Трамп
Белый дом раскритиковал заявление Маска о покушении на Трампа
Трамп о звонке с Байденом после вероятного покушения: Очень приятный разговор
Последние новости
06:23
ISW: В России арестовали командира штурмового отряда, который воевал в Украине
04:56
фотоВ Иране на параде показали модернизированный "Шахед-136B"
04:03
видеоИсполнил танец поп-идола: НФЛ оштрафовала игрока за празднование тачдауна
03:47
обновляетсяВражеские "Шахеды" залетели с севера и юга
03:18
В Харькове и Хмельницкой области были слышны взрывы
02:17
DeepState: Силы обороны восстановили позиции в Донецкой области и продвинулись в Курской области
02:00
баскетболИгрок сборной Украины продолжит карьеру в команде NCAA
01:45
В Киевской области работает ПВО
01:27
AP: Зеленский в США посетит завод по производству 155-мм артснарядов
00:42
В Изюмском районе Харьковщины из-за вражеского удара горят два частных дома
Все новости...
Реклама:
Реклама: