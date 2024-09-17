Трамп считает, что сможет "прекрасно поладить" с Китаем и Россией, если станет президентом 

45-й президент США и кандидат от Республиканской партии на следующих выборах Дональд Трамп убежден, что сможет "хорошо поладить" с Россией и Китаем, если станет президентом.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью Трампа блогеру и криптовалютнику Фаруку Сармаду на платформе Х (Twitter)

Прямая речь кандидата в президенты: "Я не знаю, враги ли они. Я думаю, мы прекрасно поладим с Китаем. Я думаю, мы прекрасно поладим с Россией".

Реклама:

Детали: Также он добавил, что хочет завершения российско-украинской войны "как можно скорее", и выразил желание, чтобы "Россия урегулировала эту ситуацию".

Предыстория:

Трамп на дебатах с вице-президентом Камалой Харрис уклонился от ответа, хочет ли он победы Украины в войне, повторяя лишь, что "хочет прекратить войну", и утверждая, что реальные человеческие потери в ней якобы достигают миллионов.

Харрис в свою очередь заявила, что если бы последние годы президентом был он, а не Джо Байден, это стало бы катастрофой для Украины и Восточной Европы.

Читайте также: Трамп снимает санкции? Действительно ли кандидат в президенты США планирует ослабление ограничений против РФ