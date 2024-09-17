Трамп считает, что сможет "прекрасно поладить" с Китаем и Россией, если станет президентом
Вторник, 17 сентября 2024, 12:58
45-й президент США и кандидат от Республиканской партии на следующих выборах Дональд Трамп убежден, что сможет "хорошо поладить" с Россией и Китаем, если станет президентом.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью Трампа блогеру и криптовалютнику Фаруку Сармаду на платформе Х (Twitter)
Прямая речь кандидата в президенты: "Я не знаю, враги ли они. Я думаю, мы прекрасно поладим с Китаем. Я думаю, мы прекрасно поладим с Россией".
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Детали: Также он добавил, что хочет завершения российско-украинской войны "как можно скорее", и выразил желание, чтобы "Россия урегулировала эту ситуацию".
Предыстория:
- Трамп на дебатах с вице-президентом Камалой Харрис уклонился от ответа, хочет ли он победы Украины в войне, повторяя лишь, что "хочет прекратить войну", и утверждая, что реальные человеческие потери в ней якобы достигают миллионов.
- Харрис в свою очередь заявила, что если бы последние годы президентом был он, а не Джо Байден, это стало бы катастрофой для Украины и Восточной Европы.
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