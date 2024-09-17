На середу синоптики прогнозують короткочасний дощ

В Україні 18 вересня очікуються короткочасні дощі, у четвер переважно без опадів.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: У середу вночі буде без опадів, лише на південному сході місцями короткочасні дощі.

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Вдень короткочасні дощі та грози очікуються по всій території України крім північного сходу.

Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с. У південних, східних, вдень і в Кіровоградській та Дніпропетровській областях пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 12-17°, у західних областях 8-13°. Удень 19-24°, на високогір'ї Карпат 13-18°.

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Водночас Укргідрометцентр повідомляє, що в середу 18 вересня пориви вітру 15-20 м/с очікуються у південних і східних областях України, а вдень також у Кіровоградській і Дніпропетровській областях.



У зв'язку із сильним вітром у цих регіонах оголошено I рівень небезпеки (жовтий).

У Києві 18 вересня опадів не очікується, вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 21-23°.

У четвер в Україні без опадів, лише в південно-західній частині місцями короткочасний дощ.

Вітер східний, північно-східний, 7-12 м/с, у південній частині подекуди східних і центральних областях пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 9-14°, у південній частині 12-17°. Удень 21-26°, на Прикарпатті 17-22°.

У столиці 19 вересня без опадів, вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-14°, 20 вересня 10-12°, вдень 23-25°.