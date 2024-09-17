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На среду синоптики прогнозируют кратковременный дождь

Валентина РоманенкоВторник, 17 сентября 2024, 13:02
На среду синоптики прогнозируют кратковременный дождь
Фото objectiv.tv

В Украине 18 сентября ожидаются кратковременные дожди, в четверг в основном без осадков.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: В среду ночью будет без осадков, только на юго-востоке местами кратковременные дожди.

Днем кратковременные дожди и грозы ожидаются по всей территории Украины кроме северо-востока.

Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с. В южных, восточных, днем ​​и в Кировоградской и Днепропетровской областях порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 12-17°, в западных областях 8-13°. Днем 19-24°, на высокогорье Карпат 13-18°.

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В то же время Укргидрометцентр сообщает, что в среду 18 сентября порывы ветра 15-20 м/с ожидаются в южных и восточных областях Украины, а днем также в Кировоградской и Днепропетровской областях.

В связи с сильным ветром в этих регионах объявлен I уровень опасности (желтый).

В Киеве 18 сентября осадков не ожидается, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 21-23°.

В четверг в Украине без осадков, лишь в юго-западной части местами кратковременный дождь.

Ветер восточный, северо-восточный, 7-12 м/с, в южной части местами восточных и центральных областях порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 9-14°, в южной части 12-17°. Днем 21-26°, в Прикарпатье 17-22°.

В столице 19 сентября без осадков, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 12-14°, 20 сентября 10-12°, днем 23-25°.

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