Консерватори у Німеччині визначилися із конкурентом Шольцу, щоб повалити його уряд

Німецькі консерватори – Християнсько-демократичний союз (ХДС) та їхній баварський партнер ХСС – офіційно оголосили, що на наступних федеральних виборах їхнім кандидатом у канцлери буде лідер ХДС Фрідріх Мерц.

Джерело: Мерц та лідер ХСС Маркус Зьодер на пресконференції, "Європейська правда", Die Welt

Деталі: Пресконференція відбулася безпосередньо після заяви прем’єр-міністра Північного Рейну-Вестфалії Гендріка Вюста у понеділок увечері про те, що він відмовиться від балотування на пост канцлера та підтримає Мерца. Відтоді стало зрозуміло, що у глави Баварії Маркуса Зьодера немає шансів перемогти Мерца.

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"Питання канцлерства вирішено. Фрідріх Мерц це зробить. Мене це влаштовує, і я однозначно підтримую це рішення", – сказав прем’єр-міністр Баварії та лідер ХСС Зьодер після зустрічі з лідером ХДС.

За його словами, він та Мерц поділяють мету замінити коаліцію на чолі з Олафом Шольцом у Берліні та "нарешті повернути Німеччину на правильний шлях".

Мерц подякував Зьодеру за співпрацю та підкреслив, що ХДС/ХСС "є останньою великою народною партією демократичного центру".

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ХДС/ХСС є лідером усіх без винятку соціологічних опитувань у Німеччині і є дуже високі шанси того, що їхній союз формуватиме наступний уряд країни.

Наступні федеральні вибори у Німеччині пройдуть у 2025 році та стануть викликом для політсил теперішньої керівної коаліції, партії якої втрачають популярність. Вони також загрожують високим результатом ультраправої "Альтернативи для Німеччини" та популістської партії "подруги Путіна" Сари Вагенкнехт.

Зьодер і Мерц застерегли громадян від голосування за останніх перед земельними виборами у Саксонії і Тюрингії, де популярність сил крайнього спектра особливо висока.