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Консерваторы в Германии определились с конкурентом Шольцу, чтобы повалить его правительство

Кристина Бондарева, Алена МазуренкоВторник, 17 сентября 2024, 13:40
Консерваторы в Германии определились с конкурентом Шольцу, чтобы повалить его правительство
Фридрих Мерц, фото из его Facebook

Немецкие консерваторы – Христианско-демократический союз (ХДС) и их баварский партнер ХСС – официально объявили, что на следующих федеральных выборах их кандидатом в канцлеры будет лидер ХДС Фридрих Мерк.

Источник: Мерц и лидер ХСС Маркус Зёдер на пресс-конференции, "Европейская правда", Die Welt

Детали: Пресс-конференция состоялась непосредственно после заявления премьер-министра Северного Рейна-Вестфалии Гендрика Вюста в понедельник вечером о том, что он откажется от баллотирования на пост канцлера и поддержит Мерца. С тех пор стало понятно, что у главы Баварии Маркуса Зёдера нет шансов победить Мерца.

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"Вопрос канцлерства решен. Фридрих Мерц это сделает. Меня это устраивает, и я однозначно поддерживаю это решение", – сказал премьер-министр Баварии и лидер ХСС Зёдер после встречи с лидером ХДС.

По его словам, он и Мерц разделяют цель заменить коалицию во главе с Олафом Шольцом в Берлине и "наконец вернуть Германию на правильный путь".

Мерц поблагодарил Зёдера за сотрудничество и подчеркнул, что ХДС/ХСС "является последней большой народной партией демократического центра".

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ХДС/ХСС является лидером всех без исключения социологических опросов в Германии и есть очень высокие шансы того, что их союз будет формировать следующее правительство страны.

Следующие федеральные выборы в Германии пройдут в 2025 году и станут вызовом для политсил нынешней правящей коалиции, партии которой теряют популярность. Они также угрожают высоким результатом ультраправой "Альтернативы для Германии" и популистской партии "подруги Путина" Сары Вагенкнехт.

Зёдер и Мерц предостерегли граждан от голосования за последних перед земельными выборами в Саксонии и Тюрингии, где популярность сил крайнего спектра особенно высока.

ГерманияШольцвиборы
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