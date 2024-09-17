Троє мешканців Чернівців палили релейні шафи УЗ: диверсантів затримали

Служба безпеки України та Національна поліція затримали трьох поплічників РФ у Чернівцях, які готували серію підпалів на об’єктах Укрзалізниці на замовлення російських спецслужб.

Джерело: Нацполіція, СБУ

Дослівно НПУ: "Молодики повелися на "легкий" заробіток від агресора та підпалили дві релейних шафи на залізниці у Чернівцях. Інструкції від ворога отримували через соцмережі. За скоєне фігурантам загрожує довічне ув’язнення (санкція статті – від 15 років до довічного з конфіскацією майна –ред.)".

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Деталі: Повідомлення про пошкодження релейних шаф на території обласного центру до поліції надійшли 8 та 11 вересня. Для встановлення осіб, причетних до скоєння диверсійної діяльності правоохоронці провели комплекс оперативно-розшукових заходів.

У результаті кропіткої роботи співробітники Управління карного розшуку ГУНП в Чернівецькій області спільно з колегами з ЧРУП та оперативниками СБУ встановили осіб, причетних до підпалу релейних шаф та затримали їх.

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Ними виявилися двоє братів віком 21 і 20 років та їхній 18-річний сусід. Усі вони жителі Чернівців. Найстарший зі спільників купував бензин на заправці та підпалював шахти, інші – спостерігали, щоб не було очевидців і свідків події.

Під час проведення процесуальних дій у мобільних телефонах фігурантів поліцейські виявили листування в Telegram-каналі. Згідно з перепискою із вербувальниками, чернівчани діяли за їхньою інструкцією. У повідомленнях "замовник" надсилав молодикам завдання, а після їх виконання та фотозвіту, перераховував гроші на банківські рахунки. Правоохоронці вилучили речові докази.

За клопотанням правоохоронців суд обрав фігурантам запобіжні заходи – тримання під вартою.