Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Український експорт: вікно відкривається?

Троє мешканців Чернівців палили релейні шафи УЗ: диверсантів затримали

Валентина РоманенкоВівторок, 17 вересня 2024, 13:54
Троє мешканців Чернівців палили релейні шафи УЗ: диверсантів затримали
фото СБУ

Служба безпеки України та Національна поліція затримали трьох поплічників РФ у Чернівцях, які готували серію підпалів на об’єктах Укрзалізниці на замовлення російських спецслужб.

Джерело: Нацполіція, СБУ

Дослівно НПУ: "Молодики повелися на "легкий" заробіток від агресора та підпалили дві релейних шафи на залізниці у Чернівцях. Інструкції від ворога отримували через соцмережі. За скоєне фігурантам загрожує довічне ув’язнення (санкція статті – від 15 років до довічного з конфіскацією майна –ред.)".

Реклама:

Деталі: Повідомлення про пошкодження релейних шаф на території обласного центру до поліції надійшли 8 та 11 вересня. Для встановлення осіб, причетних до скоєння диверсійної діяльності правоохоронці провели комплекс оперативно-розшукових заходів.

У результаті кропіткої роботи співробітники Управління карного розшуку ГУНП в Чернівецькій області спільно з колегами з ЧРУП та оперативниками СБУ встановили осіб, причетних до підпалу релейних шаф та затримали їх. 

РЕКЛАМА:

Ними виявилися двоє братів віком 21 і 20 років та їхній 18-річний сусід. Усі вони жителі Чернівців. Найстарший зі спільників купував бензин на заправці та підпалював шахти, інші – спостерігали, щоб не було очевидців і свідків події. 

Під час проведення процесуальних дій у мобільних телефонах фігурантів поліцейські виявили листування в Telegram-каналі. Згідно з перепискою із вербувальниками, чернівчани діяли за їхньою інструкцією. У повідомленнях "замовник" надсилав молодикам завдання, а після їх виконання та фотозвіту, перераховував гроші на банківські рахунки. Правоохоронці вилучили речові докази.

За клопотанням правоохоронців суд обрав фігурантам запобіжні заходи – тримання під вартою.

диверсантиЧернівціСБУполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоЗеленський почав візит до США: Представлю План перемоги лідерам країн-партнерів

Повторне забруднення рухається руслом річки Сейм – Міндовкілля

У МЗС України попередили Лукашенка про наслідки його зустрічі з Пушиліним

З жовтня 2022 року росіяни завдали понад тисячу ударів по українській енергетиці

Трамп відмовився від других дебатів із Гарріс

інфографікаУ Києві утримується висока забрудненість повітря

Усі новини...
диверсанти
Поліція зафіксувала вже понад 200 підпалів авто військових, більше 50 – "на руках" завербованих дітей
У Слов’янську спіймали трьох паліїв, які "полювали" за машинами ЗСУ
"Атеш": У Росії та Білорусі поширюється саботаж на заводах ОПК
Останні новини
01:12
Таврійські десантники на Курахівському напрямку відбили масований штурм росіян
00:31
кіберспортNAVI виграли престижний турнір
00:19
фото, доповненоАтака КАБ на Запоріжжя: п’ятеро поранених і зруйновані будівлі
23:45
Трамп заявив, що не балотуватиметься знову, якщо програє цього року
23:30
Росіяни скинули 27 КАБів на Курську область – Генштаб
23:14
У Запоріжжі пролунали вибухи
23:04
Зеленський заявив, що "план" соратника Трампа призвів би до глобального конфлікту
22:37
У Кишиневі прибічники олігарха-втікача Шора мітингували проти євроінтеграції
22:14
відеоЗеленський почав візит до США: Представлю План перемоги лідерам країн-партнерів
22:11
У США загублений кіт повернувся додому, самотужки подолавши майже 1500 кілометрів
Усі новини...
Реклама:
Реклама: