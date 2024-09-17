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Трое жителей Черновцов жгли релейные шкафы УЗ: диверсанты задержаны

Валентина РоманенкоВторник, 17 сентября 2024, 13:54
Трое жителей Черновцов жгли релейные шкафы УЗ: диверсанты задержаны
фото СБУ

Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали трех приспешников РФ в Черновцах, которые готовили серию поджогов на объектах Укрзализныци по заказу российских спецслужб.

Источник: Нацполиция, СБУ

Дословно НПУ: "Молодые люди повелись на "легкий" заработок от агрессора и подожгли два релейных шкафа на железной дороге в Черновцах. Инструкции от врага получали через соцсети. За содеянное фигурантам грозит пожизненное заключение (санкция статьи - от 15 лет до пожизненного с конфискацией имущества -ред.)".

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Детали: Сообщение о повреждении релейных шкафов на территории областного центра в полицию поступили 8 и 11 сентября. Для установления лиц, причастных к совершению диверсионной деятельности правоохранители провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий.

В результате кропотливой работы сотрудники Управления уголовного розыска ГУНП в Черновицкой области совместно с коллегами из ЧРУП и оперативниками СБУ установили лиц, причастных к поджогу релейных шкафов и задержали их. 

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Ими оказались двое братьев в возрасте 21 и 20 лет и их 18-летний сосед. Все они жители Черновцов. Старший из сообщников покупал бензин на заправке и поджигал шахты, другие - наблюдали, чтобы не было очевидцев и свидетелей происшествия. 

Во время проведения процессуальных действий в мобильных телефонах фигурантов полицейские обнаружили переписку в Telegram-канале. Согласно переписке с вербовщиками, черновчане действовали по их инструкции. В сообщениях "заказчик" посылал молодым людям задачи, а после их выполнения и фотоотчета, перечислял деньги на банковские счета. Правоохранители изъяли вещественные доказательства.

По ходатайству правоохранителей суд избрал фигурантам меры пресечения - содержание под стражей.

диверсантыЧерновцыСБУполиция
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