У французькому парламенті розглянуть імпічмент Макрона

У Національній асамблеї, що є нижньою палатою парламенту Франції, прийняли до розгляду ініціативу ультралівих про імпічмент президента Емманюеля Макрона, але шансів отримати достатньо голосів - мало.

Джерело: BFMTV та Le Figaro, пише "Європейська правда"

Деталі: Бюро Нацасамблеї 12 голосами проти 10 визнало прийнятним запуск процедури імпічменту Макрона з ініціативи ультралівої "Нескореної Франції". Після цього мають протягом кількох тижнів відбутися дебати у комітеті з питань законів та у парламентській залі.

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У "Нескореній Франції", що зібрала для цього 300 тисяч підписів, після того заявили про свою "перемогу". Як відомо, політсила після відмови Макрона призначати прем’єрку від лівих заявила про "вкрадені вибори" та почала організовувати акції протесту.

Ініціатива не має жодних шансів завершитися імпічментом президента – для цього було б необхідно дві третини голосів в обох палатах парламенту.

Водночас це перший раз, коли подібна пропозиція пройшла "фільтр" бюро Національної асамблеї.

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