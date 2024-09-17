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Во французском парламенте рассмотрят импичмент Макрона

Мария Емец, Евгений КизиловВторник, 17 сентября 2024, 15:20
Во французском парламенте рассмотрят импичмент Макрона
Эмманюэль Макрон. фото: Getty Images

В Национальной ассамблее, являющейся нижней палатой парламента Франции, приняли к рассмотрению инициативу ультралевых об импичменте президента Эмманюэля Макрона, но шансов получить достаточно голосов - мало.

Источник: BFMTV и Le Figaro, пишет "Европейская правда"

Детали: Бюро Нацассамблеи 12 голосами против 10 признало приемлемым запуск процедуры импичмента Макрона по инициативе ультралевой "Непокоренной Франции". После этого должны в течение нескольких недель состояться дебаты в комитете по вопросам законов и в парламентском зале.

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В "Непокоренной Франции", собравшей для этого 300 тысяч подписей, после того заявили о своей "победе". Как известно, политсила после отказа Макрона назначать премьера от левых заявила об "украденных выборах" и начала организовывать акции протеста.

Инициатива не имеет никаких шансов завершиться импичментом президента – для этого было бы необходимо две трети голосов в обеих палатах парламента.

В то же время это первый раз, когда подобное предложение прошло "фильтр" бюро Национальной ассамблеи.

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ФранцияМакронимпичмент
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