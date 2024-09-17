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У Грузії прокоментували чутки про позбавлення безвізу як "покарання" від ЄС

Сергій Сидоренко, Марія ЄмецьВівторок, 17 вересня 2024, 16:26

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе назвав "дешевим шантажем" можливі плани Євросоюзу призупинити безвізовий режим з Грузією у разі продовження антидемократичних процесів у країні.

Джерело: "Європейська правда", дискусія про це почалася у Грузії через непідтверджену інформацію джерел, яку поширив грузинський опозиційний телеканал Formula.

Деталі: На сайті опозиційного телеканалу з’явилася новина з посиланням на власні джерела про непублічне рішення Євросоюзу. За цими даними, у ЄС вже нібито досягнута домовленість держав-членів щодо призупинення безвізу для громадян Грузії після парламентських виборів у разі подальшого погіршення ситуації з дотриманням демократичних принципів, зокрема принципу вільних і незалежних виборів.  

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Видання також наголошує, що процедура припинення безвізу дозволяє ухвалити це рішення в обхід позиції Угорщини, яка традиційно виступає на боці чинної проросійської влади Грузії та блокує ініціативи щодо тиску на Тбілісі.

Попри те, що інформація Formula не була підтверджена з боку ЄС, її офіційно прокоментував прем’єр-міністр Іраклій Кобахідзе. 

Примітно, що він не став спростовувати або заперечувати такий намір європейських держав – а натомість назвав "дешевим шантажем" непідтверджені чутки про таке покарання. 

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"Вони намагаються заявити людям, що якщо грузинське суспільство не поверне до влади кривавий режим, "Єдиний національний рух", то у цьому разі суспільство покарають – ось такий меседж… Це якийсь дешевий шантаж, і грузинське суспільство відповість на цей шантаж 26 жовтня", – наводить заяву прем’єра агенція Interpressnews

"Європейська правда" не має інформації про те, чи дійсно в ЄС домовилися про такий крок. Утім, варто зауважити, що процедура дійсно не потребує одностайності. Понад те, Грузія вже зараз відповідає умовам, за яких Брюссель отримує право позбавити  її громадян доступу до безвізових подорожей. 

Ухвалений у 2018 році механізм призупинення безвізу, серед іншого, дозволяє застосовувати таке покарання для "країн, які перестали відповідати окремим вимогам, що висувалися для надання візової лібералізації". Таке рішення активується Єврокомісією автоматично у разі, якщо "проста більшість держав-членів повідомить комісію" про порушення з боку Грузії. План дій візової лібералізації, який Грузія виконала для отримання безвізу, вимагав від неї відповідності низці критеріїв щодо функціонування демократії та поваги до прав людини, яким зараз Тбілісі не відповідає.

Законодавство ЄС передбачає процедуру тимчасової зупинки візової лібералізації (на строк від 9 до 27 місяців), після чого державу-порушницю можуть позбавити безвізу на постійній основі.

Досі прецедентів активації Євросоюзом нового механізму призупинення безвізу не було.

Нагадаємо:

ГрузіяЄСбезвіз
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