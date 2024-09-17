В Грузии прокомментировали слухи о лишении безвиза как "наказание" от ЕС

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал "дешевым шантажом" возможные планы Евросоюза приостановить безвизовый режим с Грузией в случае продолжения антидемократических процессов в стране.

Источник: "Европейская правда", дискуссия об этом началась в Грузии из-за неподтвержденной информации источников, которую распространил грузинский оппозиционный телеканал Formula.

Детали: На сайте оппозиционного телеканала появилась новость со ссылкой на собственные источники о непубличном решении Евросоюза. По этим данным, в ЕС уже якобы достигнута договоренность государств-членов о приостановлении безвиза для граждан Грузии после парламентских выборов в случае дальнейшего ухудшения ситуации с соблюдением демократических принципов, в частности принципа свободных и независимых выборов.

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Издание также отмечает, что процедура прекращения безвиза позволяет принять это решение в обход позиции Венгрии, которая традиционно выступает на стороне действующей пророссийской власти Грузии и блокирует инициативы по давлению на Тбилиси.

Несмотря на то, что информация Formula не была подтверждена со стороны ЕС, ее официально прокомментировал премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

Примечательно, что он не стал опровергать или отрицать такое намерение европейских государств – а вместо этого назвал "дешевым шантажом" неподтвержденные слухи о таком наказании.

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"Они пытаются заявить людям, что если грузинское общество не вернет к власти кровавый режим, "Единое национальное движение", то в этом случае общество накажут – вот такой месседж... Это какой-то дешевый шантаж, и грузинское общество ответит на этот шантаж 26 октября", – приводит заявление премьера агентство Interpressnews.

"Европейская правда" не располагает информацией о том, действительно ли в ЕС договорились о таком шаге. Впрочем, стоит заметить, что процедура действительно не требует единодушия. Более того, Грузия уже сейчас соответствует условиям, при которых Брюссель получает право лишить ее граждан доступа к безвизовым поездкам.

Принятый в 2018 году механизм приостановления безвиза, среди прочего позволяет применять такое наказание для "стран, переставших соответствовать отдельным требованиям, которые выдвигались для предоставления визовой либерализации". Такое решение активируется Еврокомиссией автоматически в случае, если "простое большинство государств-членов уведомит комиссию" о нарушении со стороны Грузии. План действий визовой либерализации, который Грузия выполнила для получения безвиза, требовал от нее соответствия ряду критериев по функционированию демократии и уважения к правам человека, которым сейчас Тбилиси не соответствует.

Законодательство ЕС предусматривает процедуру временной остановки визовой либерализации (на срок от 9 до 27 месяцев), после чего государство-нарушителя могут лишить безвиза на постоянной основе.

До сих пор прецедентов активации Евросоюзом нового механизма приостановления безвиза не было.

Напомним: