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У Польщі здивувались через претензії Зеленського про недостатню підтримку – ЗМІ

Олег Павлюк, Альона Мазуренко Вівторок, 17 вересня 2024, 17:04

Колумніст і журналіст польського видання Onet Вітольд Юраш із посиланням на джерела стверджує, що польська делегація була здивована стилем спілкування президента України Володимира Зеленського на переговорах у Києві минулого тижня.

Джерело: "Європейська правда", колонка Юраша на сайті Onet

Деталі: Під час переговорів польської делегації на чолі з главою МЗС Радославом Сікорським, як стверджується, Зеленський нібито звинуватив Польщу в недостатній підтримці у переговорах про вступ до ЄС.

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Також український президент начебто висловив обурення, що Польща не надає достатньо військової техніки, бо "не бажає цього робити" (цитата з матеріалу), та не збиває російські ракети і дрони, поки ті перебувають у повітряному просторі України.

Аргументи Сікорського про те, що Польща не буде задіювати свою протиповітряну оборону без координації з НАТО, Зеленського нібито не переконали, пише Вітольд Юраш.

Суперечка між поляками та президентом України також виникла через питання Волині. Зеленський, ідеться в колонці, начебто заявив, що Варшава використовує цю тему через внутрішню політику. Аргумент Сікорського про те, що Україна повинна ставитися до ексгумацій і поховань як до християнського жесту, нібито не переконав Зеленського.

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"За свідченнями учасників розмови, які вдалося отримати Onet, атмосфера в якийсь момент була настільки поганою, що можна було навіть говорити про скандал", – зазначає Юраш. Він зауважує, що в цей час також була присутня литовська делегація на чолі з главою МЗС Габріелюсом Ландсбергісом, яка "не намагалася підтримати польського міністра".

Українські посадовці, з якими поспілкувався Onet, намагались представити розмову так, ніби в напруженій атмосфері був винен глава МЗС Польщі, каже колумніст.

"Перебіг зустрічі глави польської дипломатії з українським президентом свідчить про те, що відносини Варшави з Києвом, на жаль, перебувають у кризовому стані. Польські учасники зустрічі виглядали, м'яко кажучи, здивованими стилем, в якому президент Зеленський вів розмову", – констатується в колонці Юраша.

Він також зазначає, що кілька польських учасників делегації, яка була в Києві, намагались переконати його не публікувати колонку, тому що "польсько-українську напруженість взагалі не варто обговорювати публічно".

Нагадаємо:

  • Нещодавно "ЄвроПравда" спілкувалась із українським та польським істориками про проблеми у двосторонніх відносинах Києва та Варшави й шляхи їхнього розв’язання.

Також читайте інтерв’ю з главою польського МЗС Радославом Сікорським.

ПольщаЗеленськийУкраїна
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