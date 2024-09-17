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В Польше удивились из-за претензий Зеленского о недостаточной поддержке – СМИ

Олег Павлюк, Алена МазуренкоВторник, 17 сентября 2024, 17:04

Колумнист и журналист польского издания Onet Витольд Юраш со ссылкой на источники утверждает, что польская делегация была удивлена стилем общения президента Украины Владимира Зеленского на переговорах в Киеве на прошлой неделе.

Источник: "Европейская правда", колонка Юраша на сайте Onet

Детали: Во время переговоров польской делегации во главе с главой МИД Радославом Сикорским, как утверждается, Зеленский якобы обвинил Польшу в недостаточной поддержке в переговорах о вступлении в ЕС.

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Также украинский президент якобы выразил возмущение, что Польша не предоставляет достаточно военной техники, потому что "не желает этого делать" (цитата из материала), и не сбивает российские ракеты и дроны, пока те находятся в воздушном пространстве Украины.

Аргументы Сикорского о том, что Польша не будет задействовать свою противовоздушную оборону без координации с НАТО, Зеленского якобы не убедили, пишет Витольд Юраш.

Спор между поляками и президентом Украины также возник из-за вопроса Волыни. Зеленский, говорится в колонке, якобы заявил, что Варшава использует эту тему через внутреннюю политику. Аргумент Сикорского о том, что Украина должна относиться к эксгумациям и захоронениям как к христианскому жесту, якобы не убедил Зеленского.

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"По свидетельствам участников разговора, которые удалось получить Onet, атмосфера в какой-то момент была настолько плохой, что можно было даже говорить о скандале", – отмечает Юраш. Он отмечает, что в это время также присутствовала литовская делегация во главе с главой МИД Габриэлюсом Ландсбергисом, которая "не пыталась поддержать польского министра".

Украинские чиновники, с которыми пообщался Onet, пытались представить разговор так, будто в напряженной атмосфере был виноват глава МИД Польши, говорит колумнист.

"Ход встречи главы польской дипломатии с украинским президентом свидетельствует о том, что отношения Варшавы с Киевом, к сожалению, находятся в кризисном состоянии. Польские участники встречи выглядели, мягко говоря, удивленными стилем, в котором президент Зеленский вел разговор", – констатируется в колонке Юраша.

Он также отмечает, что несколько польских участников делегации, которая была в Киеве, пытались убедить его не публиковать колонку, потому что "польско-украинскую напряженность вообще не стоит обсуждать публично".

Напомним:

  • Недавно "ЕвроПравда" общалась с украинским и польским историками о проблемах в двусторонних отношениях Киева и Варшавы и пути их решения.

Также читайте интервью с главой польского МИД Радославом Сикорским.

ПольшаЗеленскийУкраина
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