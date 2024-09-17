ВАКС конфіскував будинок і земельні ділянки завідувача сектору Київської митниці

Вищий антикорупційний суд визнав необґрунтованими активи керівника одного з секторів Київської митниці та ухвалив рішення про цивільну конфіскацію.

Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура, ВАКС, джерело УП

Дослівно САП: "17 вересня 2024 року колегія суддів ВАКС задовольнила позов прокурора САП про визнання необґрунтованими активів, що оформлені на родичку працівника сектору митного оформлення "Фастів" митного поста "Південний" Київської митниці, на суму понад 8,6 млн грн та стягнення їх в дохід держави".

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Деталі: В офіційних повідомленнях не вказано прізвище митника, але за даними "Української правди", йдеться про Руслана Фірсова та його матір Тетяну.

За даними САП, у квітні 2023 року мати київського митника придбала житловий будинок і шість земельних ділянок, які становлять одну садибу в передмісті Києва на суму понад 8,6 млн грн.

Пізніше вона видала доручення сину та його дружині на її представництво з усіх питань, пов'язаних з цими об'єктами нерухомості.

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Після придбання цих активів їх використовував саме посадовець і його дружина, а не мати, що вказує поряд з іншими даними на те, що вона набула їх у власність саме за дорученням посадовця.

На підставі матеріалів НАЗК та доказів, самостійно отриманих прокурором, було встановлено неможливість за рахунок законних джерел набуття матір’ю посадовця цього майна.

Також сам посадовець, який працює на посадах державної служби понад 25 років, і його дружина, яка до квітня 2023 року працювала в митних органах, не володіли законними доходами і активами для придбання вищезазначеного майна, вказують прокурори.

За результатами розгляду позову суд у повному обсязі задовольнив вимоги прокурора: визнав необґрунтованими вказані активи та постановив стягнути їх в дохід держави.

Вказано, що рішення суду не набрало законної сили та може бути оскаржене протягом 30 днів з дня складання його повного тексту.