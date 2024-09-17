Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Український експорт: вікно відкривається?

ВАКС конфисковал усадьбу заведующего сектором Киевской таможни

Валентина РоманенкоВторник, 17 сентября 2024, 17:41
ВАКС конфисковал усадьбу заведующего сектором Киевской таможни
Руслан Фирсов. фото: ГФС

Высший антикоррупционный суд признал необоснованными активы руководителя одного из секторов Киевской таможни и принял решение о гражданской конфискации.

Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура, ВАКС, источник УП

Дословно САП: "17 сентября 2024 года коллегия судей ВАКС удовлетворила иск прокурора САП о признании необоснованными активов, оформленных на родственницу работника сектора таможенного оформления "Фастов" таможенного поста "Южный" Киевской таможни, на сумму более 8,6 млн грн и взыскании их в доход государства".

Реклама:

Детали: В официальных сообщениях не указана фамилия таможенника, но по данным "Украинской правды", речь идет о Руслане Фирсове и его матери Татьяне.

По данным САП, в апреле 2023 года мать киевского таможенника приобрела жилой дом и шесть земельных участков, которые составляют одну усадьбу в пригороде Киева на сумму более 8,6 млн грн.

Позже она выдала доверенность сыну и его жене на ее представительство по всем вопросам, связанным с этими объектами недвижимости.

РЕКЛАМА:

После приобретения этих активов их использовал именно чиновник и его жена, а не мать, что указывает наряду с другими данными на то, что она приобрела их в собственность именно по поручению чиновника.

На основании материалов НАПК и доказательств, самостоятельно полученных прокурором, была установлена невозможность за счет законных источников приобретения матерью чиновника этого имущества.

Также сам чиновник, который работает на должностях государственной службы более 25 лет, и его жена, которая до апреля 2023 года работала в таможенных органах, не обладали законными доходами и активами для приобретения вышеупомянутого имущества, указывают прокуроры.

По результатам рассмотрения иска суд в полном объеме удовлетворил требования прокурора: признал необоснованными указанные активы и постановил взыскать их в доход государства.

Указано, что решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение 30 дней со дня составления его полного текста.

коррупциятаможняАнтикоррупционная прокуратураАнтикоррупционный суд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Глава МИД Британии о разрешении бить Storm Shadow по РФ: Критическое время для нервов и мужества

В МИД Украины предупредили Лукашенко о последствиях его встречи с Пушилиным

С октября 2022 года россияне нанесли более тысячи ударов по украинской энергетике

Трамп отказался от вторых дебатов с Харрис

инфографикаВ Киеве удерживается высокая загрязненность воздуха

71 "Шахед" сбили ночью над Украиной

Все новости...
коррупция
Миллионные хищения на ремонте дорог: Экс-главе Днепропетровской ОГА Резниченко объявили подозрение
Еще три работника ТЦК погорели на взятках на Прикарпатье
Глава Бучанского ТЦК внес залог в 1 млн, но получил новое подозрение – в незаконном обогащении
Последние новости
18:40
Будущий еврокомиссар по вопросам обороны призывает к обязательным запасам боеприпасов
18:24
В понедельник отключений электроэнергии не прогнозируют
18:14
видеоНа Киевщине мужчина стрелял из автомата в магазине: двое раненых
18:07
Нацбанк за неделю снова не покупал валюту
17:56
Глава МИД Британии о разрешении бить Storm Shadow по РФ: Критическое время для нервов и мужества
17:38
Украина передала промышленные осушители пострадавшей от наводнений Чехии
17:21
Насколько креативны украинские 15-летние дети? Результаты национального исследования PISA-2022
17:17
В МИД Украины предупредили Лукашенко о последствиях его встречи с Пушилиным
17:05
С октября 2022 года россияне нанесли более тысячи ударов по украинской энергетике
17:03
Формула-1Британец Норрис выиграл гран-при Сингапура
Все новости...
Реклама:
Реклама: