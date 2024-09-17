ВАКС конфисковал усадьбу заведующего сектором Киевской таможни

Высший антикоррупционный суд признал необоснованными активы руководителя одного из секторов Киевской таможни и принял решение о гражданской конфискации.

Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура, ВАКС, источник УП

Дословно САП: "17 сентября 2024 года коллегия судей ВАКС удовлетворила иск прокурора САП о признании необоснованными активов, оформленных на родственницу работника сектора таможенного оформления "Фастов" таможенного поста "Южный" Киевской таможни, на сумму более 8,6 млн грн и взыскании их в доход государства".

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Детали: В официальных сообщениях не указана фамилия таможенника, но по данным "Украинской правды", речь идет о Руслане Фирсове и его матери Татьяне.

По данным САП, в апреле 2023 года мать киевского таможенника приобрела жилой дом и шесть земельных участков, которые составляют одну усадьбу в пригороде Киева на сумму более 8,6 млн грн.

Позже она выдала доверенность сыну и его жене на ее представительство по всем вопросам, связанным с этими объектами недвижимости.

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После приобретения этих активов их использовал именно чиновник и его жена, а не мать, что указывает наряду с другими данными на то, что она приобрела их в собственность именно по поручению чиновника.

На основании материалов НАПК и доказательств, самостоятельно полученных прокурором, была установлена невозможность за счет законных источников приобретения матерью чиновника этого имущества.

Также сам чиновник, который работает на должностях государственной службы более 25 лет, и его жена, которая до апреля 2023 года работала в таможенных органах, не обладали законными доходами и активами для приобретения вышеупомянутого имущества, указывают прокуроры.

По результатам рассмотрения иска суд в полном объеме удовлетворил требования прокурора: признал необоснованными указанные активы и постановил взыскать их в доход государства.

Указано, что решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение 30 дней со дня составления его полного текста.