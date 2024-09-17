Експрацівника "Укроборонпрому" засудили на 15 років за держзраду

Колишнього працівника державного підприємства "Укроборонпром" суд визнав винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, і призначив покарання – 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Джерело: Служба безпеки України, Офіс генпрокурора, співрозмовники УП в правоохоронних органах

Дослівно СБУ: "Реальний термін ув’язнення отримав ще один російський агент, який діяв у Києві. Зловмисник шпигував за переміщенням українського озброєння у напрямку східного та південного фронтів".

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Дослівно ОГП: "За публічного обвинувачення прокурорів Вінницької обласної прокуратури колишнього співробітника ДК "Укроборонпром" визнано винним у державній зраді. Йому призначено покарання – 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна".

Деталі: За даними джерел УП, йдеться про Сергія Федотова.

Прокурори у суді довели, що у 2022 році 50-річний киянин перейшов на бік російських спецслужб і збирав військові дані для ворога.

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Для виконання ворожого завдання він влаштувався до одного із столичних заводів, який виконував державні оборонні замовлення, кажуть в СБУ.

Отримані розвіддані фігурант пересилав у месенджері російському куратору, який далі "звітував" до головного управління Генштабу Збройних сил РФ.

Також зрадник під час оборони Київщини відстежував та передавав інформацію про наслідки ракетних і артилерійських обстрілів, зокрема фотографії з місця уражень та дані про позиції українських військ, блокпости та інженерні укріплення.

Федотова викрили на початку лютого 2023 року.

На вирок суду чоловік чекав під вартою. У суді свою вину він не визнав.