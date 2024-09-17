Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Український експорт: вікно відкривається?

Экс-работник "Укроборонпрома" осужден на 15 лет за госизмену

"Украинская правда", Валентина РоманенкоВторник, 17 сентября 2024, 18:21
Экс-работник Укроборонпрома осужден на 15 лет за госизмену
фото, предоставленное источниками УП

Бывшего работника государственного предприятия "Укроборонпром" суд признал виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, и назначил наказание - 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Источник: Служба безопасности Украины, Офис генпрокурора, собеседники УП в правоохранительных органах

Дословно СБУ: "Реальный срок заключения получил еще один российский агент, который действовал в Киеве. Злоумышленник шпионил за перемещением украинского вооружения в направлении восточного и южного фронтов".

Реклама:

Дословно ОГП: "При публичном обвинении прокуроров Винницкой областной прокуратуры бывший сотрудник ГК "Укроборонпром" признан виновным в государственной измене. Ему назначено наказание - 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества".

Детали: По данным источников УП, речь идет о Сергее Федотове.

Прокуроры в суде доказали, что в 2022 году 50-летний киевлянин перешел на сторону российских спецслужб и собирал военные данные для врага.

РЕКЛАМА:

Для выполнения вражеского задания он устроился на один из столичных заводов, который выполнял государственные оборонные заказы, говорят в СБУ.

Полученные разведданные фигурант пересылал в мессенджере российскому куратору, который дальше "отчитывался" в главное управление Генштаба Вооруженных сил РФ.

Также предатель во время обороны Киевщины отслеживал и передавал информацию о последствиях ракетных и артиллерийских обстрелов, в частности фотографии с места поражений и данные о позициях украинских войск, блокпостах и инженерных укреплениях.

Федотова разоблачили в начале февраля 2023 года.

Приговора суда мужчина ждал под стражей. В суде свою вину он не признал.

госизменаСБУОфис генпрокурорасуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЗеленский начал визит в США: Представлю План победы лидерам стран-партнеров

Повторное загрязнение движется по руслу реки Сейм – Минприроды

В МИД Украины предупредили Лукашенко о последствиях его встречи с Пушилиным

С октября 2022 года россияне нанесли более тысячи ударов по украинской энергетике

Трамп отказался от вторых дебатов с Харрис

инфографикаВ Киеве удерживается высокая загрязненность воздуха

Все новости...
госизмена
ГБР завершило расследование госизмены Дубинского и К°
Почему не выполняют поручения Зеленского, или Как убегают предатели
Шуфрич обвинил следователей в неоказании медицинской помощи и подал заявление в ГБР
Последние новости
01:12
видеоТаврические десантники на Кураховском направлении отбили массированный штурм россиян
00:31
NAVI выиграли престижный турнир
00:19
фото, обновленоНочная атака УАБ на Запорожье: пятеро раненых и разрушенные здания
23:45
Трамп заявил, что не будет баллотироваться снова, если проиграет в этом году
23:30
Россияне сбросили 27 УАБ на Курскую область – Генштаб
23:14
В Запорожье раздались взрывы
23:04
Зеленский заявил, что "план" соратника Трампа привел бы к глобальному конфликту
22:37
В Кишиневе сторонники беглого олигарха Шора митинговали против евроинтеграции
22:14
видеоЗеленский начал визит в США: Представлю План победы лидерам стран-партнеров
22:11
В США потерянный кот вернулся домой, самостоятельно преодолев почти 1500 километров
Все новости...
Реклама:
Реклама: