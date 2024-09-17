Экс-работник "Укроборонпрома" осужден на 15 лет за госизмену
Бывшего работника государственного предприятия "Укроборонпром" суд признал виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, и назначил наказание - 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Источник: Служба безопасности Украины, Офис генпрокурора, собеседники УП в правоохранительных органах
Дословно СБУ: "Реальный срок заключения получил еще один российский агент, который действовал в Киеве. Злоумышленник шпионил за перемещением украинского вооружения в направлении восточного и южного фронтов".
Дословно ОГП: "При публичном обвинении прокуроров Винницкой областной прокуратуры бывший сотрудник ГК "Укроборонпром" признан виновным в государственной измене. Ему назначено наказание - 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества".
Детали: По данным источников УП, речь идет о Сергее Федотове.
Прокуроры в суде доказали, что в 2022 году 50-летний киевлянин перешел на сторону российских спецслужб и собирал военные данные для врага.
Для выполнения вражеского задания он устроился на один из столичных заводов, который выполнял государственные оборонные заказы, говорят в СБУ.
Полученные разведданные фигурант пересылал в мессенджере российскому куратору, который дальше "отчитывался" в главное управление Генштаба Вооруженных сил РФ.
Также предатель во время обороны Киевщины отслеживал и передавал информацию о последствиях ракетных и артиллерийских обстрелов, в частности фотографии с места поражений и данные о позициях украинских войск, блокпостах и инженерных укреплениях.
Федотова разоблачили в начале февраля 2023 года.
Приговора суда мужчина ждал под стражей. В суде свою вину он не признал.