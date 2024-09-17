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Міноборони має днями заборонити мобілізацію обмежено придатних до 25 років – Стефанчук

Ангеліна Страшкулич, Євген КізіловВівторок, 17 вересня 2024, 18:52
Міноборони має днями заборонити мобілізацію обмежено придатних до 25 років – Стефанчук
Руслан Стефанчук. фото: Пресслужба ВРУ

Міністерство оборони найближчими днями має видати наказ про заборону мобілізації чоловіків віком від 18 до 25 років, які були визнані непридатними в мирний час і обмежено придатними у воєнний. 

Джерело: спікер українського парламенту Руслан Стефанчук в ексклюзивному коментарі "Українській правді"

Деталі: Він повідомив, що під час погоджувальної ради 17 вересня керівництво парламенту, фракцій і груп обговорило з представниками Міністерства оборони і Генерального штабу ЗСУ, як вирішити проблему, повʼязану з мобілізацією обмежено придатних від 18 до 25 років.

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Пряма мова: "Ми провели великі дискусії з колегами з Міноборони і Генштабу. І ухвалили такі рішення. По-перше, Верховна Рада буде напрацьовувати нормальний механізм, щоб мобілізовані чоловіки віком від 18 до 25 років перестали підлягати мобілізації. По-друге, ми маємо забезпечити нормальну заміну цим особам завдяки загальній мобілізації в державі, бо не можемо оголити ті чи інші ділянки фронту".

Деталі: Водночас, за словами Стефанчука, представники Міноборони і Генштабу запевнили, що буквально найближчими днями зʼявиться наказ про заборону мобілізації обмежено придатних віком від 18 до 25 років. 

Голова ВР також додав, що в наказі має бути положення, що вже мобілізовані обмежено придатні особи не братимуть участь у штурмових діях. 

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Паралельно народні депутати обговорюватимуть із представниками Міністерства оборони і Генерального штабу,  як звільнити зі служби тих осіб, які вже мобілізовані, і замінити їх іншими бійцями. 

Стефанчук наголосив, що після цього парламент повернеться до розгляду відповідного законопроєкту №11379-Д.

Нагадаємо: Наразі мобілізації підлягають громадяни віком від 25 до 60 років. Але існують винятки і щодо чоловіків молодше цього віку. Зокрема, коли громадянин до 25 років вже перебуває на обліку військовозобов'язаних (а не призовників) і підлягає мобілізації на загальних підставах. Це можливо, якщо він закінчив військову кафедру та відповідно має офіцерське звання або проходив військову службу.

Передісторія: 

Знати більше: Нові правила мобілізації. Що передбачає ухвалений Радою закон

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