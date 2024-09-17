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Минобороны должно на днях запретить мобилизацию ограниченно пригодных до 25 лет – Стефанчук

Ангелина Страшкулич, Евгений КизиловВторник, 17 сентября 2024, 18:52
Минобороны должно на днях запретить мобилизацию ограниченно пригодных до 25 лет – Стефанчук
Руслан Стефанчук. фото: Пресс-служба ВРУ

Министерство обороны в ближайшие дни должно издать приказ о запрете мобилизации мужчин в возрасте от 18 до 25 лет, которые были признаны непригодными в мирное время и ограниченно пригодными в военное.

Источник: спикер украинского парламента Руслан Стефанчук в эксклюзивном комментарии "Украинской правде"

Детали: Он сообщил, что во время согласительного совета 17 сентября руководство парламента, фракций и групп обсудило с представителями Министерства обороны и Генерального штаба ВСУ, как решить проблему, связанную с мобилизацией ограниченно пригодных от 18 до 25 лет.

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Прямая речь: "Мы провели большие дискуссии с коллегами из Минобороны и Генштаба. И приняли следующие решения. Во-первых, Верховная Рада будет нарабатывать нормальный механизм, чтобы мобилизованные мужчины в возрасте от 18 до 25 лет перестали подлежать мобилизации. Во-вторых, мы должны обеспечить нормальную замену этим лицам благодаря общей мобилизации в государстве, потому что не можем обнажить те или иные участки фронта".

Детали: В то же время, по словам Стефанчука, представители Минобороны и Генштаба заверили, что буквально в ближайшие дни появится приказ о запрете мобилизации ограниченно пригодных в возрасте от 18 до 25 лет.

Глава ВР также добавил, что в приказе должно быть положение, что уже мобилизованные ограниченно пригодные лица не будут участвовать в штурмовых действиях.

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Параллельно народные депутаты будут обсуждать с представителями Министерства обороны и Генерального штаба, как уволить со службы тех лиц, которые уже мобилизованы, и заменить их другими бойцами.

Стефанчук отметил, что после этого парламент вернется к рассмотрению соответствующего законопроекта №11379-Д.

Напомним: Сейчас мобилизации подлежат мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. Но существуют исключения и в отношении тех, кто моложе этого возраста. В частности, когда гражданин до 25 лет уже состоит на учете военнообязанных (а не призывников) и подлежит мобилизации на общих основаниях. Это возможно, если он закончил военную кафедру и, соответственно, имеет офицерское звание или проходил военную службу.

Предыстория:

  • Верховная Рада 3 сентября приняла в первом чтении законопроект, запрещающий мобилизовать мужчин в возрасте от 18 до 25 лет, которые были признаны непригодными в мирное время и ограниченно пригодными в военное.

Знать больше: Новые правила мобилизации. Что предусматривает принятый Радой закон

мобилизацияМинобороныСтефанчуквойна
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