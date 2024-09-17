Норвегія виявила радіаційне забруднення біля кордону з РФ

Норвезьке агентство з радіаційної та ядерної безпеки (DSA) на початку вересня зафіксувало ізотопи радіоактивного цезію-137 на двох станціях біля кордону з Росією, їхнє походження досі невідоме.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The Barents Observer

Деталі: Радіоактивний цезій-137, який утворюється як продукт ділення під час роботи ядерного реактора, з'явився в пробах двох станцій радіаційного спостереження Норвегії – Векшеф’єлль (між 9 і 12 вересня) і Сванховд (9-16 вересня).

Реклама:

Представник Норвезького агентства з радіаційної та ядерної безпеки Бредо Мюллер підкреслює, що концентрація цезію-137 вища за норму, але не становить ризику для людей або навколишнього середовища.

Він додав, що DSA проведе більше аналізів протягом наступних кількох днів, але там очікують, що вони покажуть ті ж результати.

Як пише The Barents Observer, інші станції радіаційного спостереження на півночі Норвегії чи у фінській Лапландії за останній тиждень не виявили цезію-137.

РЕКЛАМА:

Видання зазначає, що цей ізотоп утворюється як продукт поділу під час роботи ядерного реактора, тому одним із його джерел можуть бути російські підводні човни та криголами в Баренцевому морі, які використовують ядерні реактори.

Іншим джерелом, припускає Мюллер з Норвезького агентства з радіаційної та ядерної безпеки, можуть бути лісові пожежі: коли горять старі дерева, радіоактивні елементи, що залишились після аварії на Чорнобильській АЕС, можуть підніматися в повітря і розноситися вітром.

На початку червня два багатоцільові атомні підводні човни Північного флоту Росії відпрацювали стрільби крилатими ракетами біля узбережжя Кольського півострова, неподалік від Норвегії.

Нещодавно у норвезькій розвідці заявили, що Росія стала більш схильною до диверсій на критичній інфраструктурі Норвегії, зокрема на об’єктах нафтової та газової галузей.