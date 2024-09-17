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Норвегия обнаружила радиационное загрязнение возле границы с РФ

Олег Павлюк, Евгений КизиловВторник, 17 сентября 2024, 19:00
Норвегия обнаружила радиационное загрязнение возле границы с РФ
иллюстративное фото от Getty Images

Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности (DSA) в начале сентября зафиксировало изотопы радиоактивного цезия-137 на двух станциях у границы с Россией, их происхождение до сих пор неизвестно.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Barents Observer

Детали: Радиоактивный цезий-137, который образуется как продукт деления во время работы ядерного реактора, появился в пробах двух станций радиационного наблюдения Норвегии – Векшефьелль (между 9 и 12 сентября) и Сванховд (9-16 сентября).

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Представитель Норвежского агентства по радиационной и ядерной безопасности Бредо Мюллер подчеркивает, что концентрация цезия-137 выше нормы, но не представляет риска для людей или окружающей среды.

Он добавил, что DSA проведет больше анализов в течение следующих нескольких дней, но там ожидают, что они покажут те же результаты.

Как пишет The Barents Observer, другие станции радиационного наблюдения на севере Норвегии или в финской Лапландии за последнюю неделю не обнаружили цезия-137.

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Издание отмечает, что этот изотоп образуется как продукт деления во время работы ядерного реактора, поэтому одним из его источников могут быть российские подводные лодки и ледоколы в Баренцевом море, которые используют ядерные реакторы.

Другим источником, предполагает Мюллер из Норвежского агентства по радиационной и ядерной безопасности, могут быть лесные пожары: когда горят старые деревья, радиоактивные элементы, оставшиеся после аварии на Чернобыльской АЭС, могут подниматься в воздух и разноситься ветром.

В начале июня две многоцелевые атомные подводные лодки Северного флота России отработали стрельбы крылатыми ракетами у побережья Кольского полуострова, недалеко от Норвегии.

Недавно в норвежской разведке заявили, что Россия стала более склонной к диверсиям на критической инфраструктуре Норвегии, в частности на объектах нефтяной и газовой отраслей.

Норвегияядерное оружиеРосcияграница
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