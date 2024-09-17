Шойгу прибув до Ірану
Вівторок, 17 вересня 2024, 19:34
Секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу прибув у вівторок із візитом до Ірану.
Джерело: ТАСС
Деталі: Повідомляється, що там він провів зустріч із секретарем Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Акбаром Ахмадіаном.
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Інших подробиць поїздки пропагандистське видання не наводить.
Нагадаємо:
- На початку вересня стало відомо, що Іран відправив до Росії свої балістичні ракети малої дальності.
- Європейська розвідка вважає, що йдеться про ракети з радіусом дії 120 кілометрів.