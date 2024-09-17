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Шойгу прибув до Ірану

Євген КізіловВівторок, 17 вересня 2024, 19:34
Шойгу прибув до Ірану
Сергій Шойгу. фото: Getty Images

Секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу прибув у вівторок із візитом до Ірану.

Джерело: ТАСС

Деталі: Повідомляється, що там він провів зустріч із секретарем Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Акбаром Ахмадіаном.

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Інших подробиць поїздки пропагандистське видання не наводить.

 
Сергій Шойгу з Алі Акбаром Ахмадіаном. Фото: сриншот відео ТАСС

Нагадаємо:

  • На початку вересня стало відомо, що Іран відправив до Росії свої балістичні ракети малої дальності.
  • Європейська розвідка вважає, що йдеться про ракети з радіусом дії 120 кілометрів.

ІранРосіявійна
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