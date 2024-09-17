Шойгу прибыл в Иран
Вторник, 17 сентября 2024, 19:34
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу прибыл во вторник с визитом в Иран.
Источник: ТАСС
Детали: Сообщается, что там он провел встречу с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадианом.
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Других подробностей поездки пропагандистское издание не приводит.
Напомним:
- В начале сентября стало известно, что Иран отправил в Россию свои баллистические ракеты малой дальности.
- Европейская разведка считает, что речь идет о ракетах с радиусом действия 120 километров.