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Шойгу прибыл в Иран

Евгений КизиловВторник, 17 сентября 2024, 19:34
Шойгу прибыл в Иран
Сергей Шойгу. фото: Getty Images

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу прибыл во вторник с визитом в Иран.

Источник: ТАСС

Детали: Сообщается, что там он провел встречу с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадианом.

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Других подробностей поездки пропагандистское издание не приводит.

 
Сергей Шойгу с Али Акбаром Ахмадианом. Фото: сриншот видео ТАСС

Напомним:

  • В начале сентября стало известно, что Иран отправил в Россию свои баллистические ракеты малой дальности.
  • Европейская разведка считает, что речь идет о ракетах с радиусом действия 120 километров.

ИранРосcиявойна
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