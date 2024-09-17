Шойгу прибыл в Иран

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу прибыл во вторник с визитом в Иран.

Источник: ТАСС

Детали: Сообщается, что там он провел встречу с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадианом.

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Других подробностей поездки пропагандистское издание не приводит.

Сергей Шойгу с Али Акбаром Ахмадианом. Фото: сриншот видео ТАСС

Напомним: