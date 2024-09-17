Лукашенко заявив, що "домовився з українцями" не підсвічувати зальоти дронів у Білорусь

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нібито домовився з українцями "не підсвічувати" факти зальоту безпілотників на територію Білорусі.

Джерело: білоруське держвидання "Белта" з посиланням на заяву Лукашенка

Пряма мова: "Повинен вам відкрито заявити: ми домовилися по каналах з українцями, що ми не будемо в ЗМІ підсвічувати факти зальоту безпілотників, і російських, і українських, на нашу територію, Чому це відбувається? Тому що і ті, й інші погано керують цими безпілотниками. По-перше, нові для них. А по-друге, працюють системи радіоелектронної боротьби, які збивають з курсу безпілотники. І один із них ми знайшли аж під Бобруйськом – у центрі Білорусі. І це були українські безпілотники, а не російські. Хоча і з іншого боку буває. Ми домовилися".

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Деталі: За словами Лукашенка, "американці вказали Києву, в разі певних обставин, атакувати інфраструктуру Білорусі на південному кордоні".

Водночас білоруський лідер вирішив попередити своїх "суперників", що "напад на його країну означатиме третю світову війну".