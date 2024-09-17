Лукашенко заявил, что «договорился с украинцами» не подсвечивать залеты дронов в Беларусь

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что якобы договорился с украинцами "не подсвечивать" факты залета беспилотников на территорию Беларуси.

Источник: белорусское госиздание "Белта" со ссылкой на заявление Лукашенко

Прямая речь: "Должен вам открыто заявить: мы договорились по каналам с украинцами, что мы не будем в СМИ подсвечивать факты залета беспилотников, и российских, и украинских, на нашу территорию. Почему это происходит? Потому что и те, и другие плохо управляют этими беспилотниками. Во-первых, новые для них. А во-вторых, работают системы радиоэлектронной борьбы, которые сбивают с курса беспилотники. И один из них мы нашли аж под Бобруйском – в центре Беларуси. И это были украинские беспилотники, а не российские. Хотя и с другой стороны бывает. Мы договорились".

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Детали: По словам Лукашенко, "американцы указали Киеву, в случае определенных обстоятельств, атаковать инфраструктуру Беларуси на южной границе".

В то же время белорусский лидер решил предупредить своих "соперников", что "нападение на его страну будет означать третью мировую войну".