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У МЗС закликали не пов’язувати з Україною затриманого за можливий замах на Трампа

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникВівторок, 17 вересня 2024, 21:15
У МЗС закликали не пов’язувати з Україною затриманого за можливий замах на Трампа
Георгій Тихий. фото з сайту МЗС

У МЗС закликали міжнародну спільноту утриматись від пошуку зв’язків між американцем Раяна Раута, затриманого за можливу спробу замаху на Дональда Трампа минулого тижня, та Україною.

Джерело: на брифінгу у вівторок, 17 вересня, заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Речник наголосив, що Україна засуджує всі форми політичного насильства, нагадавши про заяву Володимира Зеленського після затримання Раута.

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"Цей підозрюваний не має жодних зв’язків з урядовими установами України і ніколи не воював на боці України у складі Міжнародного легіону чи інших підрозділів Сил оборони України", – додав він.

Тихий зауважив, що раніше Раут "публічно підтримував Україну", але у США "є сотні мільйонів людей, які підтримують Україну – і, очевидно, це різноманітна група людей".

"Ми закликаємо всіх утриматися від штучного пов’язування дій підозрюваного з Україною. Ми можемо побачити це у ЗМІ, у Twitter та на інших платформах", – зазначив представник МЗС.

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Він також підтвердив, що Україна готова в разі отримання запиту від США допомогти в розслідуванні інциденту – пізніше уточнивши, що йому наразі не відомо про такі запити з боку Вашинтона.

15 вересня, в кампанії Дональда Трампа повідомили про стрілянину біля його гольф-клубу у Флориді. Пізніше стало відомо про затримання чоловіка, який ховався з рушницею біля гольф-клубу, де на той час був Трамп.

Федеральне бюро розслідувань ідентифікувало підозрюваного у справі про ймовірний замах на життя Трампа: ним виявився 58-річний Раян Раут, який у минулому мав вісім арештів та активно підтримував Україну.

Більше про це – у статті Чи були "українські зв'язки" у затриманого за підготовку нового замаху на Трампа.

МЗСТрампСША
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