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В МИД призвали не связывать с Украиной задержанного за возможное покушение на Трампа

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникВторник, 17 сентября 2024, 21:15
В МИД призвали не связывать с Украиной задержанного за возможное покушение на Трампа
Георгий Тихий. фото с сайта МИД

В МИД призвали международное сообщество воздержаться от поиска связей между американцем Райана Раута, задержанного за возможную попытку покушения на Дональда Трампа на прошлой неделе, и Украиной.

Источник: на брифинге во вторник, 17 сентября, заявил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий, сообщает "Европейская правда"

Детали: Спикер подчеркнул, что Украина осуждает все формы политического насилия, напомнив о заявлении Владимира Зеленского после задержания Раута.

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"Этот подозреваемый не имеет никаких связей с правительственными учреждениями Украины и никогда не воевал на стороне Украины в составе Международного легиона или других подразделений Сил обороны Украины", – добавил он.

Тихий отметил, что ранее Раут "публично поддерживал Украину", но в США "есть сотни миллионов людей, которые поддерживают Украину – и, очевидно, это разнообразная группа людей".

"Мы призываем всех воздержаться от искусственного связывания действий подозреваемого с Украиной. Мы можем увидеть это в СМИ, в Twitter и на других платформах", – отметил представитель МИД.

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Он также подтвердил, что Украина готова в случае получения запроса от США помочь в расследовании инцидента – позже уточнив, что ему пока не известно о таких запросах со стороны Вашинтона.

15 сентября в кампании Дональда Трампа сообщили о стрельбе возле его гольф-клуба во Флориде. Позже стало известно о задержании мужчины, который прятался с ружьем возле гольф-клуба, где в то время был Трамп.

Федеральное бюро расследований идентифицировало подозреваемого по делу о вероятном покушении на жизнь Трампа: им оказался 58-летний Райан Раут, который в прошлом имел восемь арестов и активно поддерживал Украину.

Больше об этом – в статье Были ли "украинские связи" у задержанного за подготовку нового покушения на Трампа.

МИДТрампСША
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