У Херсоні від атак російських БпЛА загинув чоловік, ще одна жінка постраждала
Вівторок, 17 вересня 2024, 22:19
У Херсоні внаслідок атаки російського дрона загинув 63-річний чоловік. Також відомо про постраждалу 50-річну жінку.
Джерело: Херсонська ОВА
Дослівно: "Сьогодні у Дніпровському районі окупанти з безпілотника атакували 63-річного чоловіка.
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У важкому стані його доставили до лікарні. На жаль, від отриманих травм потерпілий помер".
Деталі: 50-річна жінка постраждала через скидання вибухівки з дрона у Дніпровському районі Херсона.