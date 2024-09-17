У Херсоні від атак російських БпЛА загинув чоловік, ще одна жінка постраждала

У Херсоні внаслідок атаки російського дрона загинув 63-річний чоловік. Також відомо про постраждалу 50-річну жінку.

Джерело: Херсонська ОВА

Дослівно: "Сьогодні у Дніпровському районі окупанти з безпілотника атакували 63-річного чоловіка.

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У важкому стані його доставили до лікарні. На жаль, від отриманих травм потерпілий помер".

Деталі: 50-річна жінка постраждала через скидання вибухівки з дрона у Дніпровському районі Херсона.