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В Херсоне от атак российских БпЛА погиб мужчина, еще одна женщина пострадала

Татьяна ОлейникВторник, 17 сентября 2024, 22:19
В Херсоне от атак российских БпЛА погиб мужчина, еще одна женщина пострадала
Фото - Getty Images

В Херсоне в результате атаки российского дрона погиб 63-летний мужчина. Также известно о пострадавшей 50-летней женщине.

Источник: Херсонская ОВА

Дословно: "Сегодня в Днепровском районе оккупанты с беспилотника атаковали 63-летнего мужчину.

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В тяжелом состоянии его доставили в больницу. К сожалению, от полученных травм пострадавший скончался".

Детали: 50-летняя женщина пострадала из-за сброса взрывчатки с дрона в Днепровском районе Херсона.

Херсонжертвы
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