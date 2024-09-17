В Херсоне от атак российских БпЛА погиб мужчина, еще одна женщина пострадала
Вторник, 17 сентября 2024, 22:19
В Херсоне в результате атаки российского дрона погиб 63-летний мужчина. Также известно о пострадавшей 50-летней женщине.
Источник: Херсонская ОВА
Дословно: "Сегодня в Днепровском районе оккупанты с беспилотника атаковали 63-летнего мужчину.
Реклама:
В тяжелом состоянии его доставили в больницу. К сожалению, от полученных травм пострадавший скончался".
Детали: 50-летняя женщина пострадала из-за сброса взрывчатки с дрона в Днепровском районе Херсона.