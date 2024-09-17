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У США заявили, що бачили новий "план миру" Зеленського

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникВівторок, 17 вересня 2024, 23:03
У США заявили, що бачили новий план миру Зеленського
Володимир Зеленський. Фото - Getty Images

Постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд стверджує, що американська сторона вже ознайомилась із новим українським планом Володимира Зеленського.

Джерело: постпред сказала на пресконференції у штаб-квартирі ООН у вівторок, 17 вересня, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Американська дипломатка відповідала на питання про "план миру", який Зеленський має представити Джо Байдену до кінця вересня.

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"Ми бачили план миру президента Зеленського. Ми вважаємо, що в ньому викладена стратегія і план, які можуть спрацювати. І нам потрібно зрозуміти, як ми можемо сприяти цьому, взаємодіючи з усіма главами держав, які будуть тут, у Нью-Йорку", – додала вона.

Посол США додала, що "у нас є надія досягти певного прогресу" в питанні миру, не уточнивши, що саме має на увазі.

Імовірно, під "планом миру" Томас-Грінфілд мала на увазі те, що українська сторона охрестила "планом перемоги", підготовку якого Зеленський анонсував минулого місяця.

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Пізніше він говорив, що план містить чотири пункти про посилення військової підтримки України "плюс один, який нам потрібен після війни".

Нагадаємо, раніше у МЗС України спростували дані Bild, що "план перемоги" Зеленського передбачає заморозку війни.

СШАЗеленський
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