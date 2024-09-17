В США заявили, что видели новый "план мира" Зеленского

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд утверждает, что американская сторона уже ознакомилась с новым украинским планом Владимира Зеленского.

Источник: постпред сказала на пресс-конференции в штаб-квартире ООН во вторник, 17 сентября, сообщает "Европейская правда"

Детали: Американский дипломат отвечала на вопрос о "плане мира", который Зеленский должен представить Джо Байдену до конца сентября.

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"Мы видели план мира президента Зеленского. Мы считаем, что в нем изложена стратегия и план, которые могут сработать. И нам нужно понять, как мы можем способствовать этому, взаимодействуя со всеми главами государств, которые будут здесь, в Нью-Йорке", – добавила она.

Посол США добавила, что "у нас есть надежда достичь определенного прогресса" в вопросе мира, не уточнив, что именно имеет в виду.

Предположительно, под "планом мира" Томас-Гринфилд имела в виду то, что украинская сторона окрестила "планом победы", подготовку которого Зеленский анонсировал в прошлом месяце.

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Позже он говорил, что план содержит четыре пункта об усилении военной поддержки Украины "плюс один, который нам нужен после войны".

Напомним, ранее в МИД Украины опровергли данные Bild, что "план победы" Зеленского предусматривает заморозку войны.