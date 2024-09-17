Генштаб: Основні зусилля ворог концентрує на Покровському напрямку

За добу 17 вересня на фронті відбулося 139 бойових зіткнень, з яких 34 досі тривають.

Джерело: зведення Генштабу станом на 22:00 17 вересня

Дослівно: "По території України сьогодні держава-терорист завдала три ракетні удари із застосуванням шести ракет, 59 авіаударів, скинувши при цьому 84 КАБи. Окрім того, загарбники задіяли для ударів 494 дрони-камікадзе та здійснили 3338 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах із використанням різних типів зброї".

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Деталі: На Харківському напрямку російські терористи один раз штурмували позиції наших підрозділів в районах Вовчанська.

Тринадцять разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку поблизу населених пунктів Синьківка, Новоосинове, Кругляківка, Андріївка, Колісниківка, Петропавлівка та Лозова.

На Лиманському напрямку за день російські війська 12 разів атакували українських захисників в районах Чернещини, Дружелюбівки, Макіївки, Торського та Невського.

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Ворог двічі штурмовими діями на Сіверському напрямку намагався витіснити наших захисників з позицій в районах Верхньокам’янського та Виїмки.

На Краматорському напрямку українські воїни відбивали шість спроб загарбників просунутись поблизу Часового Яру, Ступочок, Кліщіївки та Білої Гори.

На Торецькому напрямку окупанти за підтримки авіації 14 разів атакували наші позиції поблизу Щербинівки, Торецька та Неліпівки.

Основні зусилля ворог концентрує на Покровському напрямку. Тут, впродовж дня, агресор 34 рази атакував в районах Гродівки, Новоторецького, Орлівки, Миколаївки, Українська, Олександрополя, Воздвиженки, Маринівки та Зеленого Поля. 30 атак українські захисники вже відбили, ще чотири боєзіткнення тривають.

На Курахівському напрямку на цей час доби наші захисники відбили 43 ворожих атаки наших позицій. Загарбники намагалися просунутися поблизу Цукуриного, Желанного Першого, Гірника, Катеринівки, Георгіївки та Костянтинівки. Одинадцять боєзіткнень наразі триває.

На Времівському напрямку сьогодні агресор чотири рази штурмував передній край оборони в напрямку Вугледару.

П’ять боєзіткнень відбувалось на Оріхівському напрямку.

На Придніпровському напрямку чотири штурмові дії ворога успіху не мали.