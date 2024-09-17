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Генштаб: Основные усилия враг концентрирует на Покровском направлении

Татьяна ОлейникВторник, 17 сентября 2024, 23:35
Генштаб: Основные усилия враг концентрирует на Покровском направлении
Фото - Генштаб ВСУ

За сутки 17 сентября на фронте произошло 139 боевых столкновений, из которых 34 до сих пор продолжаются.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 22:00 17 сентября

Дословно: "По территории Украины сегодня государство-террорист нанесло три ракетных удара с применением шести ракет, 59 авиаударов, сбросив при этом 84 КАБа. Кроме того, захватчики задействовали для ударов 494 дрона-камикадзе и осуществили 3338 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах с использованием различных типов оружия".

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Детали: На Харьковском направлении российские террористы один раз штурмовали позиции наших подразделений в районах Волчанска.

Тринадцать раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении вблизи населенных пунктов Синьковка, Новоосиново, Кругляковка, Андреевка, Колесниковка, Петропавловка и Лозовая.

На Лиманском направлении за день российские войска 12 раз атаковали украинских защитников в районах Чернещины, Дружелюбовки, Макеевки, Торского и Невского.

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Враг дважды штурмовыми действиями на Северском направлении пытался вытеснить наших защитников с позиций в районах Верхнекаменского и Выемки.

На Краматорском направлении украинские воины отражали шесть попыток захватчиков продвинуться вблизи Часового Яра, Ступочек, Клещеевки и Белой Горы.

На Торецком направлении оккупанты при поддержке авиации 14 раз атаковали наши позиции вблизи Щербиновки, Торецка и Нелиповки.

Основные усилия враг концентрирует на Покровском направлении. Здесь, в течение дня, агрессор 34 раза атаковал в районах Гродовки, Новоторецкого, Орловки, Николаевки, Украинской, Александрополя, Воздвиженки, Мариновки и Зеленого Поля. 30 атак украинские защитники уже отбили, еще четыре боестолкновения продолжаются.

На Кураховском направлении на это время суток наши защитники отбили 43 вражеских атаки наших позиций. Захватчики пытались продвинуться вблизи Цукурино, Желанного Первого, Горняка, Катериновки, Георгиевки и Константиновки. Одиннадцать боестолкновений пока продолжается.

На Времовском направлении сегодня агрессор четыре раза штурмовал передний край обороны в направлении Угледара.

Пять боестолкновений происходило на Ореховском направлении.

На Приднепровском направлении четыре штурмовые действия врага успеха не имели.

Генштаббоевые действиявойна
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