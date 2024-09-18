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Усика відпустили польські правоохоронці. Зеленський обурений "таким ставленням до нашого чемпіона"

Олена ІвашківСереда, 18 вересня 2024, 00:17
Усика відпустили польські правоохоронці. Зеленський обурений таким ставленням до нашого чемпіона
Олександр Усик, фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський поговорив телефоном з боксером Олександром Усиком після його затримання та повідомив, що його відпустили "і більше його ніхто не затримує".

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова: "Я був обурений таким ставленням до нашого громадянина й чемпіона. 

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Доручив міністру закордонних справ України Андрію Сибізі та міністру внутрішніх справ України Ігорю Клименку негайно розібратися в усіх деталях інциденту в аеропорту Кракова".

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ЗеленськийУсик
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