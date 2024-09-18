Усика отпустили. Зеленский возмущен "таким отношением к нашему чемпиону"
Среда, 18 сентября 2024, 00:17
Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с боксером Александром Усиком после его задержания и сообщил, что его отпустили "и больше его никто не задерживает".
Источник: Зеленский в Telegram
Прямая речь: "Я был возмущен таким отношением к нашему гражданину и чемпиону.
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Поручил министру иностранных дел Украины Андрею Сибиге и министру внутренних дел Украины Игорю Клименко немедленно разобраться во всех деталях инцидента в аэропорту Кракова".
Напомним:
- Чемпиона мира WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александра Усика задержала полиция в аэропорту Кракова.