Усика отпустили. Зеленский возмущен "таким отношением к нашему чемпиону"

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с боксером Александром Усиком после его задержания и сообщил, что его отпустили "и больше его никто не задерживает".

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь: "Я был возмущен таким отношением к нашему гражданину и чемпиону.

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Поручил министру иностранных дел Украины Андрею Сибиге и министру внутренних дел Украины Игорю Клименко немедленно разобраться во всех деталях инцидента в аэропорту Кракова".

Напомним: