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Усика отпустили. Зеленский возмущен "таким отношением к нашему чемпиону"

Алена ИвашкивСреда, 18 сентября 2024, 00:17
Усика отпустили. Зеленский возмущен таким отношением к нашему чемпиону
Александр Усик, фото: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с боксером Александром Усиком после его задержания и сообщил, что его отпустили "и больше его никто не задерживает".

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь: "Я был возмущен таким отношением к нашему гражданину и чемпиону. 

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Поручил министру иностранных дел Украины Андрею Сибиге и министру внутренних дел Украины Игорю Клименко немедленно разобраться во всех деталях инцидента в аэропорту Кракова".

Напомним: 

  • Чемпиона мира WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александра Усика задержала полиция в аэропорту Кракова.

ЗеленскийУсик
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