Умєров надав США інформацію про операції та потреби України

Міністр оборони США Ллойд Остін обговорив з міністром оборони України Рустемом Умєровим розвиток подій на полі бою та інструменти, необхідні для перемоги у боротьбі з російською агресією.

Джерело: прессекретар Міністерства оборони США генерал Пет Райдер на сайті Пентагону, Умєров у Х

Деталі: Як йдеться у повідомленні американського оборонного відомства, Умєров надав оновлену інформацію щодо операцій та потреб України.

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Лідери обговорили успішне 24 засідання Українсько-американської контактної групи з питань оборони, яке відбулося 6 вересня на авіабазі Рамштайн в Німеччині.

Остін також підтвердив відданість США співпраці з союзниками та партнерами для забезпечення України інструментами, необхідними для перемоги у боротьбі з російською агресією. Обидва лідери пообіцяли підтримувати тісний контакт.

Пряма мова Умєрова: "Провів продуктивну щотижневу телефонну розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Я надав міністру останню інформацію про розвиток подій на полі бою. Ми обговорили критичні оборонні потреби України та вивчили шляхи подальшого зміцнення оборонного потенціалу".