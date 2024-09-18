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Умеров предоставил США информацию об операциях и потребностях Украины

Алена ИвашкивСреда, 18 сентября 2024, 03:25
Умеров предоставил США информацию об операциях и потребностях Украины
Рустем Умеров и Ллойд Остин, фото: Getty Images

Министр обороны США Ллойд Остин обсудил с министром обороны Украины Рустемом Умеровым развитие событий на поле боя и инструменты, необходимые для победы в борьбе с российской агрессией.

Источник: пресс-секретарь Министерства обороны США генерал Пэт Райдер на сайте Пентагона, Умеров в Х

Детали: Как говорится в сообщении американского оборонного ведомства, Умеров предоставил обновленную информацию об операциях и потребностях Украины. 

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Лидеры обсудили успешное 24 заседание Украинско-американской контактной группы по вопросам обороны, которое состоялось 6 сентября на авиабазе Рамштайн в Германии. 

Остин также подтвердил приверженность США сотрудничеству с союзниками и партнерами для обеспечения Украины инструментами, необходимыми для победы в борьбе с российской агрессией. Оба лидера пообещали поддерживать тесный контакт.

Прямая речь Умерова: "Провел продуктивный еженедельный телефонный разговор с министром обороны США Ллойдом Остином. Я предоставил министру последнюю информацию о развитии событий на поле боя. Мы обсудили критические оборонные потребности Украины и изучили пути дальнейшего укрепления оборонного потенциала".

СШАУмеров Рустемобразование
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