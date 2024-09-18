У Тверській області Росії через атаку безпілотника горить склад боєприпасів: населення евакуюють

У ніч на 18 вересня у місті Торопець Тверської області Росії через атаку дронів виникла пожежа та детонація. Губернатор області Ігор Руденя розпорядився частково евакуювати населення.

Джерело: "РИА Новости", ТАСС, Baza, Astra

Деталі: За інформацією місцевої влади, сили ППО продовжують відбиття масової атаки безпілотників у небі над містом.

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Руденя ухвалив рішення про часткову евакуацію населення з території, де веде роботу ППО і локалізується пожежа. Жителів Торопця евакуюють у сусіднє місто Тверської області - Західну Двіну.

Місцеві жителі повідомляють, що атаковано склад із боєприпасами. На відео видно пожежу та чути детонацію.

У ніч на 18 вересня у місті Торопець Тверської області Росії через атаку дронів виникла пожежа та детонація. Губернатор області Ігор Руденя розпорядився частково евакуювати населення. pic.twitter.com/JWBKvBrym2 РЕКЛАМА: September 18, 2024

Раніше місцева влада повідомила, що в місті "внаслідок падіння уламків БПЛА" спалахнула пожежа.

У місті Торопець Тверської області Росії атаковано склад із боєприпасами. pic.twitter.com/qTexy2D7t5 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 18, 2024

Цієї ночі про вибухи також повідомляли у Брянській, Смоленській, Тульській та Орловській областях Росії.

Детонація складу боєприпасів у Тверській області Росії. pic.twitter.com/CkKsT1j3D8 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 18, 2024

Доповнено: Роботу дитячих садочків і шкіл в Західнодвинському муніципальному окрузі Тверської області 18 вересня призупинено, повідомила влада.

Довідково:

В місті Торопець Тверської області Росії у 2018 році побудували Арсенал комплексного зберігання ракет, боєприпасів і вибухових матеріалів.

Тодішній заступник міністра оборони РФ генерал армії Дмитро Булгаков заявив, що арсенал відповідає найвищим світовим стандартам.

За його словами, кожне сховище арсеналу вміщує до 240 тонн боєприпасів.