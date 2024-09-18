У Тверській області Росії через атаку безпілотника горить склад боєприпасів: населення евакуюють
У ніч на 18 вересня у місті Торопець Тверської області Росії через атаку дронів виникла пожежа та детонація. Губернатор області Ігор Руденя розпорядився частково евакуювати населення.
Джерело: "РИА Новости", ТАСС, Baza, Astra
Деталі: За інформацією місцевої влади, сили ППО продовжують відбиття масової атаки безпілотників у небі над містом.
Руденя ухвалив рішення про часткову евакуацію населення з території, де веде роботу ППО і локалізується пожежа. Жителів Торопця евакуюють у сусіднє місто Тверської області - Західну Двіну.
Місцеві жителі повідомляють, що атаковано склад із боєприпасами. На відео видно пожежу та чути детонацію.
У ніч на 18 вересня у місті Торопець Тверської області Росії через атаку дронів виникла пожежа та детонація. Губернатор області Ігор Руденя розпорядився частково евакуювати населення. pic.twitter.com/JWBKvBrym2— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 18, 2024РЕКЛАМА:
Раніше місцева влада повідомила, що в місті "внаслідок падіння уламків БПЛА" спалахнула пожежа.
У місті Торопець Тверської області Росії атаковано склад із боєприпасами. pic.twitter.com/qTexy2D7t5— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 18, 2024
Цієї ночі про вибухи також повідомляли у Брянській, Смоленській, Тульській та Орловській областях Росії.
Детонація складу боєприпасів у Тверській області Росії. pic.twitter.com/CkKsT1j3D8— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 18, 2024
Доповнено: Роботу дитячих садочків і шкіл в Західнодвинському муніципальному окрузі Тверської області 18 вересня призупинено, повідомила влада.
Довідково:
В місті Торопець Тверської області Росії у 2018 році побудували Арсенал комплексного зберігання ракет, боєприпасів і вибухових матеріалів.
Тодішній заступник міністра оборони РФ генерал армії Дмитро Булгаков заявив, що арсенал відповідає найвищим світовим стандартам.
За його словами, кожне сховище арсеналу вміщує до 240 тонн боєприпасів.