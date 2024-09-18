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У Тверській області Росії через атаку безпілотника горить склад боєприпасів: населення евакуюють

Олена ІвашківСереда, 18 вересня 2024, 04:52
У Тверській області Росії через атаку безпілотника горить склад боєприпасів: населення евакуюють
скриншот відео

У ніч на 18 вересня у місті Торопець Тверської області Росії через атаку дронів виникла пожежа та детонація. Губернатор області Ігор Руденя розпорядився частково евакуювати населення.

Джерело: "РИА Новости", ТАСС, Baza, Astra

Деталі:  За інформацією місцевої влади, сили ППО продовжують відбиття масової атаки безпілотників у небі над містом. 

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Руденя ухвалив рішення про часткову евакуацію населення з території, де веде роботу ППО і локалізується пожежа. Жителів Торопця евакуюють у сусіднє місто Тверської області - Західну Двіну.

Місцеві жителі повідомляють, що атаковано склад із боєприпасами. На відео видно пожежу та чути детонацію.

Раніше місцева влада повідомила, що в місті "внаслідок падіння уламків БПЛА" спалахнула пожежа.

Цієї ночі про вибухи також повідомляли у Брянській, Смоленській, Тульській та Орловській областях Росії.

Доповнено: Роботу дитячих садочків і шкіл в Західнодвинському муніципальному окрузі Тверської області 18 вересня призупинено, повідомила влада.

Довідково:

В місті Торопець Тверської області Росії у 2018 році побудували Арсенал комплексного зберігання ракет, боєприпасів і вибухових матеріалів.

Тодішній заступник міністра оборони РФ генерал армії Дмитро Булгаков заявив, що арсенал відповідає найвищим світовим стандартам. 

За його словами, кожне сховище арсеналу вміщує до 240 тонн боєприпасів.

безпілотникиРосіявибух
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